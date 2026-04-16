TP HCM sắp giải tỏa gần 1.500 hộ dân làm Vành đai 4

Thành phố sẽ đền bù, giải tỏa gần 1.500 hộ dân ở Củ Chi (cũ), đồng thời làm hệ thống đường gom và song hành thuộc dự án Vành đai 4, tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng.

Đây là dự án thành phần 1-3 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây đường gom, đường bên, thuộc tuyến Vành đai 4) được UBND TP HCM phê duyệt ngày 15/4.

Đoạn tuyến dài hơn 15 km, từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, qua hai xã Nhuận Đức và Tân An Hội (khu vực Củ Chi cũ). Dự án dự kiến thu hồi hơn 207 ha đất, ảnh hưởng khoảng 1.495 hộ dân, tổ chức; trong đó 227 trường hợp cần bố trí tái định cư. Cùng với đó, nhiều hạ tầng kỹ thuật như điện, chiếu sáng, cây xanh, viễn thông... sẽ được di dời.

Phối cảnh Vành đai 4 khi hoàn thành. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM

Giai đoạn đầu, dự án xây dựng đường hai bên trục chính (quy hoạch cao tốc), mỗi bên hai làn ôtô, tốc độ thiết kế 50 km/h. Hệ thống đường gom dân sinh dọc tuyến cũng được đầu tư đồng bộ, đặc biệt tại khu vực nút giao với cao tốc TP HCM - Mộc Bài nhằm đảm bảo kết nối, đi lại thuận tiện cho người dân.

Dự án thành phần này có tổng mức đầu tư khoảng 7.050 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 5.200 tỷ đồng, xây dựng khoảng 1.063 tỷ; còn lại là chi phí dự phòng, quản lý, tư vấn... Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Toàn tuyến Vành đai 4 dài khoảng 207 km, đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Trong đó, khoảng 47 km qua Bình Dương (cũ) là dự án riêng đã khởi công. Phần còn lại dài hơn 159 km, được Quốc hội thông qua chủ trương hồi tháng 6/2025 với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng.

Tuyến chia làm 10 dự án thành phần, gồm hai nhóm giải phóng mặt bằng, đường gom dân sinh (đầu tư công) và tuyến chính cao tốc theo hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Hướng tuyến của Vành đai 4. Đồ họa: Khánh Hoàng

Trong kế hoạch triển khai tổng thể, nhóm dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng sẽ triển khai trước. Đối với nhóm thực hiện BOT dự kiến khởi công tháng 9/2026 và hoàn thành vào quý II/2028.

Vành đai 4 hiện là tuyến đường có quy mô đầu tư lớn nhất Đông Nam Bộ. Giai đoạn đầu, tuyến được thiết kế 4 làn cao tốc, nhưng giải phóng mặt bằng với quy mô hoàn chỉnh cho 8 làn xe để dự trữ quỹ đất mở rộng sau này. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng tạo sức lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho TP HCM mà còn cả khu vực; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Giang Anh