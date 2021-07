Hơn 400.000 liều vaccine Covid-19 từ Nhật đến TP HCM

TP HCMSáng 9/7, hơn 400.000 liều vaccine Covid-19 AstraZeneca do Nhật Bản hỗ trợ đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Đây là số vaccine nằm trong 1 triệu liều mà Nhật Bản hôm 25/6 thông báo tiếp tục viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Trước đó, một phần của gói viện trợ đã đến TP HCM ngày 2/7.

Trao đổi với VnExpress sáng nay, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản ở Việt Nam cho biết số vaccine này sẽ do Chính phủ và ngành y tế Việt Nam phân bổ.

Tổng cộng Nhật đã viện trợ Việt Nam 2 triệu liều vaccine AstraZeneca, đợt đầu tiên đến vào ngày 16/6.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (áo trắng) tiếp nhận lô vaccine Covid-19 từ Đại sứ Nhật Bản, ngày 16/6. Ảnh:Trần Minh.

Vaccine từ Nhật Bản tên VAEVRIA Intramuscular Injection (tên khác: Covid-19 Vaccine AstraZeneca Injection), dung dịch tiêm bắp, 1 lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml.

Bộ Y tế đánh giá vaccine Covid-19 viện trợ từ Nhật Bản là "hết sức kịp thời góp phần giúp Việt Nam ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh".

Tính đến sáng 9/7, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng hơn 5 triệu liều vaccine AstraZeneca, trong đó khoảng 2,5 triệu liều do Covax hỗ trợ, hơn 400.000 liều đặt mua thông qua công ty VNVC, gần 2 triệu liều do Nhật Bản tặng. Ngoài ra , Việt Nam cũng tiếp nhận 500.000 liều vaccine của Sinopharm do Trung Quốc tặng.

Bộ Y tế sáng 9/7 thông báo tổng cộng đã tiêm 3.983.800 liều vaccine Covid-19, trong đó số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 249.532.

Lê Nga