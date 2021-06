Một triệu liều vaccine Covid-19 từ Nhật về Việt Nam đầu tháng 7

Bộ Y tế đánh giá lô vaccine Covid-19 từ Nhật Bản là "hết sức kịp thời góp phần giúp Việt Nam ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh".

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (áo trắng) tiếp nhận lô vaccine Covid-19 từ Đại sứ Nhật Bản, ngày 16/6. Ảnh: Trần Minh.

Tính đến sáng 29/6, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,5 triệu liều vaccine, trong đó gần 2,5 triệu liều do Covax hỗ trợ, hơn 400.000 liều đặt mua thông qua công ty VNVC, gần một triệu liều do Nhật Bản tặng và 500.000 liều do Trung Quốc tặng.

Bộ Y tế sáng 29/6 thông báo tổng cộng đã tiêm 3.497.104 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 172.994.

Bên cạnh viện trợ vaccine cho Việt Nam, Nhật Bản cũng thông báo tặng một triệu liều cho Đài Loan, đồng thời thu xếp để tặng các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines mỗi nơi một triệu liều. Từ giữa tháng 7, Nhật sẽ đóng góp 11 triệu liều nữa cho Đông Nam Á, Tây Nam Á và vùng đảo Thái Bình Dương thông qua sáng kiến Covax của WHO.