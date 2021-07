Hơn 4 triệu người chết vì Covid-19 toàn cầu

Hơn 4 triệu người đã chết vì Covid-19 toàn cầu từ khi đại dịch xuất hiện, trong đó Mỹ, Brazil và Ấn Độ chiếm hơn 1/3 tổng ca tử vong.

Thống kê của Đại học Johns Hopskin (JHU) hôm 7/7 đánh dấu cột mốc nghiệt ngã dù ca nhiễm mới và tử vong đang giảm ở Mỹ và châu Âu, nơi số lượng đáng kể người dân đã được tiêm phòng. Tuy nhiên, một số nước đang phát triển, như Indonesia, đang phải đối mặt với đợt bùng phát ngày càng tăng.

Mỹ ghi nhận số trường hợp tử vong cao nhất với 606.000 người, chiếm 15% tổng số người chết do đại dịch trên toàn cầu, tiếp theo là Brazil và Ấn Độ.

Nhân viên y tế di chuyển quan tài nạn nhân Covid-19 ở bang Chin, Myanmar hôm 29/6. Ảnh: AFP.

Trung bình 7.900 trường hợp tử vong do Covid-19 được báo cáo mỗi ngày trong tuần qua, theo JHU. Con số này thấp hơn 46% so với mức đỉnh hơn 14.700 ca hàng ngày hồi tháng 1, nhưng cao hơn 57% so với khoảng 5.000 ca hàng ngày vào thời điểm này năm ngoái.

Số người chết do Covid-19 vượt một triệu vào ngày 18/9/2020, 191 ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. 115 ngày sau, số người chết tăng lên hai triệu, 88 ngày sau vượt ba triệu và vượt 4 triệu sau 89 ngày tiếp theo.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo ở Na Uy, số người chết vì Covid-19 trong hơn một năm rưỡi qua tương đương số người thiệt mạng trong tất cả các cuộc chiến tranh trên thế giới kể từ năm 1982, cao gấp ba lần số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên toàn cầu mỗi năm, tương đương dân số thành phố Los Angeles hoặc bang Georgia của Mỹ.

Do khó khăn trong việc theo dõi chính xác sự lây lan của virus, đặc biệt ở các nước đang phát triển, nhiều chuyên gia tin rằng số người chết trên toàn cầu có thể cao hơn đáng kể so với con số được báo cáo chính thức.

Biến chủng Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn và có thể nguy hiểm hơn đang góp phần làm gia tăng ca nhiễm ở một số quốc gia và khu vực. Ở Mỹ, biến chủng Delta hiện chiếm hơn một nửa tổng số ca nhiễm mới, theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Anh tuần này ghi nhận ca nhiễm mới trong ngày vượt 30.000, mức cao nhất kể từ tháng 1 dù chính phủ chuẩn bị dỡ bỏ tất cả hạn chế vào cuối tháng này. Các quốc gia khác đã tái áp đặt các biện pháp ngăn chặn, trong khi giới chức đang gấp rút đẩy mạnh chiến dịch phân phối vaccine.

Huyền Lê (Theo CNN, AP)