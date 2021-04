6 triệu người Ấn Độ có thể đã chết vì Covid-19

Ấn Độ ghi nhận gần 18 triệu người nhiễm và hơn 200.000 người chết do nCoV, song chuyên gia cảnh báo con số thực tế có thể cao gấp 30 lần.

"Mọi người đều biết rằng cả số ca nhiễm và tử vong do nCoV được báo cáo ở Ấn Độ đều là những con số thấp nhất. Năm ngoái, chúng tôi ước tính trong 30 ca nhiễm thì chỉ có một ca được phát hiện thông qua xét nghiệm, do đó, số ca nhiễm được báo cáo đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng về số ca nhiễm thực tế", Ramanan Laxminarayan, giám đốc Trung tâm Động lực học, Kinh tế và Chính sách ở New Delhi, cho biết.

"Lần này, số ca tử vong dường như cũng bị đánh giá thấp như vậy và những gì chúng ta thấy là số người chết vì nCoV trên thực tế ở Ấn Độ cao hơn rất nhiều so với con số được công bố", ông nói tiếp.

Một khu hỏa táng thi thể người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Theo ước tính của Laxminarayan, dữ liệu Covid-19 ở Ấn Độ có thể cao gấp 30 lần báo cáo, đồng nghĩa nước này có thể ghi nhận hơn nửa tỷ người nhiễm nCoV và khoảng 6 triệu người đã tử vong.

Các nhân viên y tế và giới khoa học Ấn Độ từ lâu đã cảnh báo số ca nhiễm và tử vong do nCoV nước này có thể bị bỏ sót đáng kể vì một vài lý do như cơ sở hạ tầng kém, những sai sót của con người và mức độ xét nghiệm thấp.

Sau làn sóng Covid-19 đầu tiên, chính phủ Ấn Độ đã thay đổi đáng kể cách ứng phó đại dịch, trong đó tăng cường xét nghiệm thêm rất nhiều. Tuy nhiên, với mức độ tàn phá của làn sóng Covid-19 lần hai, khiến Ấn Độ rơi vào thảm kịch, các chuyên gia đều dự đoán số ca nhiễm và chết vì nCoV hiện nay còn cao rất nhiều so với báo cáo.

Bộ Y tế Ấn Độ hiện chưa bình luận về thông tin.

Khi làn sóng Covid-19 đầu tiên ở Ấn Độ có dấu hiệu suy giảm vào tháng 9 năm ngoái, chính phủ nước này cho rằng tỷ lệ tử vong thấp cho thấy họ đã thành công trong ứng phó dịch và quyết định dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế. Thủ tướng Narendra Modi khi ấy còn ca ngợi số ca nhiễm và chết vì nCoV thấp đã "thúc đẩy niềm tin của nhân dân" và dự đoán "đất nước sẽ chiến thắng đại dịch".

Thực tế, Ấn Độ vẫn đương đầu cuộc chiến chống Covid-19 và làn sóng thứ hai còn khốc liệt hơn so với đợt đầu tiên. Theo các mô hình dự đoán từ Viện Đo lường và Đánh giá Y tế của Đại học Washington, số người chết vì nCoV ở Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cao tới giữa tháng 5.

Trước làn sóng Covid-19 lần hai nghiêm trọng, Ấn Độ đang vỡ trận vì thiếu trầm trọng oxy, vaccine và thuốc men, trong khi các bệnh viện đều quá tải. Nhiều quốc gia đã đình chỉ bay và cấm nhập cảnh người đến từ Ấn Độ trong bối cảnh nước này ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong 6 ngày liên tiếp.

Ngọc Ánh (Theo CNN)