Hơn 21 tỷ đồng thay khe co giãn cầu Phú Mỹ

TP HCMHai khe co giãn hư hỏng trên cầu Phú Mỹ nối quận 7 với quận 2 được đề xuất thay mới bằng thiết bị sản xuất ở châu Âu, tổng chi phí hơn 21 tỷ đồng.

Ngày 17/9, đại diện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ (nhà đầu tư dự án) cho biết công trình có kết cấu kỹ thuật phức tạp nên việc sửa hai khe không khả thi, khó đảm bảo độ chính xác. Mật độ xe trên cầu quá đông nên việc sửa chữa không bảo đảm an toàn.

Do đó nhà nhà đầu tư đề xuất thay mới hai khe co giãn hư hỏng bằng loại sản xuất ở châu Âu giống thiết kế ban đầu. Thời gian thay thế dự kiến kéo dài 9 tháng, trong đó 6 tháng đặt hàng thiết bị, 3 tháng vận chuyển và lắp đặt. Hai khe hư hỏng sẽ được sửa tạm để bảo đảm kết cấu công trình, xe chạy an toàn.

Do khe co giãn bị hư nên vị trí này được đặt tấm thép chắn tạm, ngày 10/9. Ảnh: Gia Minh.

Khi khe co giãn được đưa về, đơn vị sửa chữa sẽ thi công phía bên phải của phần đường ôtô (theo hướng đi từ quận 7 qua quận 2), sau đó sửa phần bên trái, cuối cùng thay thế thiết bị ở làn xe hai bánh. "Đơn vị thi công sẽ rào chắn, biển báo, tín hiệu dẫn đường, điều tiết giao thông 24/24h... đảm bảo an toàn cho người đi đường", đại diện nhà đầu tư cho biết.

Theo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ, chi phí thay thế hơn 21 tỷ đồng, gồm các hạng mục sửa chữa tạm, mua hai khe, lắp đặt và thi công. Đơn vị đang hoàn chỉnh kế hoạch sửa chữa, phương án điều tiết giao thông, chuẩn bị trình thành phố xem xét.

Vài tháng trước, hai khe co giãn nằm cách đỉnh cầu Phú Mỹ khoảng 100 m bị hư hỏng. Hồi tháng 7, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Giao thông Vận tải) cùng nhà đầu tư kiểm tra hiện trường và kiến nghị cần thay thế hai khe co giãn.

Khe co giãn hư hỏng cách đỉnh cầu Phú Mỹ khoảng 100 m. Ảnh:Gia Minh.

Khe co giãn là hạng mục quan trọng liên quan đến điều kiện khai thác và an toàn chịu lực của công trình. Đối với cầu, khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh tình trạng nứt mặt bêtông do quá trình giãn nở khi nhiệt độ thay đổi.

Việc sửa, thay thế khe co giãn phổ biến trong quản lý khai thác, duy tu và bảo dưỡng các công trình giao thông. Như tại Hà Nội, cầu Vĩnh Tuy hồi tháng 2 thay 14 khe co giãn sau hơn 10 năm khai thác. Trước đó cầu Thanh Trì cũng được thay thế các khe vào năm 2018 sau hơn 11 năm sử dụng. Tại cầu Phú Mỹ, đến nay công trình cũng đã qua 11 năm khai thác.

Khởi công năm 2005, dự án cầu Phú Mỹ bắc qua sông Sài Gòn nối quận 2 qua quận 7 tổng vốn gần 2.100 tỷ đồng đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Sau khi khánh thành năm 2009, đây là cầu dây văng quy mô lớn nhất nước với chiều dài hơn 2 km, 6 làn xe và lề bộ hành.

Gia Minh