Khe co giãn cầu Phú Mỹ hư hỏng

TP HCMHai khe co giãn trên cầu Phú Mỹ - cầu huyết mạch nối quận 7 và quận 2 hư hỏng, hiện dùng các tấm thép chắn tạm ngăn bụi đất rơi xuống.

Hai vị trí hư hỏng cách nhau khoảng 100 m, theo hướng từ quận 7 qua quận 2, cách đỉnh cầu khoảng 100 m. Tại hai khe co giãn có các thanh sắt và ở giữa liên kết bằng các tấm cao su chống nước. Ở mỗi khe đều có thanh sắt bị gãy, hư hỏng khiến bụi đất rơi xuống.

Khe co giãn hư hỏng cách đỉnh cầu Phú Mỹ khoảng 100 m. Ảnh: Gia Minh.

Hiện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ (nhà đầu tư dự án) dùng các tấm thép rộng hơn 2 m, dài 6 m chắn tạm. Tuy nhiên do mật độ ôtô nhiều, tấm thép lệch nghiêng. Mỗi khi xe tải nặng chạy qua vị trí hư hỏng, tấm sắt lại rung lên, tạo âm thanh lớn.

"Tấm thép nằm lệch và vênh so với mặt đường nên từ xa trông như một chướng ngại vật. Nhiều xe không dám chạy nhanh hoặc thắng gấp khi bất ngờ nhìn thấy", anh Văn Công, tài xế container chở hàng vào cảng Cát Lái, nói trưa 10/9.

Hồi tháng 7, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Giao thông Vận tải) cùng nhà đầu tư kiểm tra hiện trường và kiến nghị cần thay thế. Việc này nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như không ảnh hưởng kết cấu cầu. Trung tâm này cho rằng cầu Phú Mỹ quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp nên để xác định nguyên nhân cũng như hướng xử lý hư hỏng cần có chuyên gia hoặc tư vấn.

Tấm sắt che tạm khe co giãn hư hỏng bị xô lệch, trưa 10/9. Ảnh: Gia Minh.

Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan yêu cầu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ khẩn trương khắc phục, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, thiết kế... Trong thời gian chờ sửa chữa, đơn vị này phải phối hợp Sở Giao thông Vận tải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông...

Một lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ cho biết đã chỉ đạo các bộ phận liên quan thuộc đơn vị thực hiện các thủ tục để gấp rút khắc phục hư hỏng tại hai vị trí này. Dự kiến, công ty thuê đơn vị nước ngoài, đủ năng lực trong thiết kế, thi công cầu dây văng. Hai khe co giãn sẽ được sản xuất mới tại nước ngoài và vận chuyển về Việt Nam. "Hai khe co giãn sẽ được khắc phục với đúng thiết kế kỹ thuật như ban đầu", đại diện nhà đầu tư cho biết.

Khe co giãn là hạng mục quan trọng liên quan đến điều kiện khai thác và an toàn chịu lực của công trình. Đối với cầu, khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh tình trạng nứt mặt bêtông do quá trình giãn nở khi nhiệt độ thay đổi. Tùy vào công trình có các loại khe co giãn khác nhau như khe nhiệt, lún...

Mỗi lần xe tải nặng chạy qua, tấm sắt lại rung lên, tạo âm thanh lớn. Ảnh: Gia Minh.

Khởi công năm 2005, dự án cầu Phú Mỹ nối quận 2 qua quận 7 tổng vốn gần 2.100 tỷ đồng đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Khi khánh thành vào lễ Quốc khánh năm 2009, đây là cầu dây văng có quy mô lớn nhất nước với chiều dài hơn 2 km, tĩnh không thông thuyền cao 45 m, được xem là cây cầu biểu tượng của TP HCM.

Gia Minh