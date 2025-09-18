Hơn 147.000 học sinh đỗ đại học nhưng bỏ

Khoảng 773.200 thí sinh đỗ đại học, nhưng chỉ gần 625.500 xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin được nêu trong dự thảo báo cáo của Bộ tại hội nghị Giáo dục đại học, sáng 17/9. Như vậy, số thí sinh trúng tuyển nhưng bỏ nhập học đợt một là gần 147.700, chiếm hơn 19%, tỷ lệ tương tự năm ngoái.

Theo quy định, nếu không có lý do chính đáng, những em này bị hủy kết quả. Các năm trước, tình trạng này vẫn diễn ra do nhiều thí sinh xác định du học hoặc trúng nguyện vọng không như mong muốn nên bỏ để đăng ký bổ sung những đợt sau.

Bộ Giáo dục lấy ý kiến bỏ xét học bạ từ 2026

Các trường đại học năm nay sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Tất cả xét cùng một đợt, sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thay vì xét tuyển sớm một số phương thức như các năm trước.

Trong hơn 1,1 triệu thí sinh, khoảng 852.000 em đăng ký xét tuyển vào hơn 500 trường đại học và cao đẳng. Tổng số nguyện vọng là 7,6 triệu. Số thí sinh đặt 10 nguyện vọng trở lên chiếm khoảng 30%.

Thống kê của Bộ cho thấy tỷ lệ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm hơn 39%, học bạ là hơn 42%.

Riêng với đại học, điểm chuẩn tất cả phương thức được quy đổi về thang 30, lấy từ 13 đến 30 điểm. Trung bình điểm chuẩn là 19,11, giảm 3 so với kỳ tuyển sinh năm ngoái, theo Bộ là cho thấy có sự phân hóa mạnh.

6 ngành lấy điểm chuẩn tuyệt đối là Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung, cùng ở Đại học Huế và trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự; Y khoa của Học viện Quân y.

Ngay sau đợt tuyển sinh đầu tiên, hàng chục trường đã thông báo tuyển bổ sung. Bộ cho phép các trường tuyển bổ sung đến tháng 12.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Dương Tâm