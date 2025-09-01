Hơn 14.000 phạm nhân được đặc xá về nhà đón Quốc khánh 2/9

Từ hơn 8h, các phạm nhân tập trung tại hội trường chờ công bố, sau đó lần lượt từng nhóm nhận quyết định đặc xá.

Chúc mừng các phạm nhân của Trại giam Phú Sơn 4 được hưởng đặc xá trong đợt này, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói "đặc xá mới chỉ là sự khởi đầu trên con đường mới đầy khó khăn, thách thức của cuộc sống mưu sinh".

Con đường sắp tới có thể còn có cám dỗ, lôi kéo nhưng ông tin những gì đã được học tập, rèn luyện trong trại giam sẽ giúp các phạm nhân khi trở về có đủ bản lĩnh để vượt qua.

"Hãy để quá khứ tội lỗi khép lại và không bao giờ tái phạm. Đồng thời, hãy sống một cuộc đời có ích trong niềm tin yêu và yên tâm của gia đình", Phó thủ tướng Thường trực nói.