Niềm vui ngày đặc xá ở Trại tạm giam Chí Hòa

TP HCMNhận quyết định đặc xá, cởi chiếc áo phạm nhân, 129 người tại Trại tạm giam Chí Hòa trở về hòa nhập cộng đồng trong vòng tay, nước mắt người thân, sáng 1/9.

Sáng 1/9, Trại tạm giam Chí Hòa (T30), Công an TP HCM, tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 nhân dịp 2/9 với 129 phạm nhân. Từ sáng sớm, hàng trăm người tập trung trước cổng trại để chờ đón khoảnh khắc đoàn tụ.

Theo thượng tá Đặng Thanh Vũ, Phó giám thị trại, "công tác xét đặc xá tại trại được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, đảm bảo đúng quy định pháp luật".

Thượng tá Đặng Thanh Vũ – Phó giám thị Trại tạm giam Chí Hòa.

Ông nhắn nhủ những người được đặc xá rằng đây chỉ là bước khởi đầu cho quá trình tái hòa nhập, phía trước còn nhiều khó khăn và cám dỗ. Các phạm nhân cần vượt qua mặc cảm, chủ động hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đại diện các phạm nhân, bà Trương Huỳnh Điểm (43 tuổi, quê Vĩnh Long), cảm ơn cán bộ quản giáo đã hỗ trợ, động viên trong quá trình chấp hành án. Bà cam kết chấp hành pháp luật, làm ăn lương thiện và trở thành công dân gương mẫu khi trở về địa phương.

Bà Điểm bị kết tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, thi hành 2/3 án tù thì được đặc xá.

129 phạm nhân ở Trại tạm giam Chí Hòa được đặc xá trong đợt này. Ảnh: Quốc Thắng

Nhận giấy chứng nhận đặc xá, xếp chiếc áo phạm nhân gọn gàng, Đoàn Ngọc Thịnh, 30 tuổi, quê Khánh Hòa, cười tươi, gương mặt hớn hở vui mừng vì sắp được về nhà.

Năm 2021, khi mới 16 tuổi, Thịnh bị tuyên 3 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng sau khi nghe bạn rủ tham gia một vụ ẩu đả ở quận 7. Đến năm 2023, anh chấp hành án tại Trại tạm giam Chí Hòa.

"Tới giờ, em vẫn chưa dám tin mình đã được đặc xá. Từ tháng 7 đã có đề nghị nhưng em rất lo, sợ không được xét. Đến hôm qua mới biết kết quả, em mừng lắm. Lần này trở lại xã hội, em quyết tu tâm dưỡng tính, chí thú làm ăn", Thịnh nói.

Hàng trăm người đứng chờ đón người thân. Ảnh: Quốc Thắng

Cũng lĩnh 4 năm tù về tội Cướp giật tài sản, Trương Lâm Bảo Minh cho biết rất vui khi nhận quyết định đặc xá. Trong 3 năm chấp hành án tại Trại Chí Hòa, anh được phân công lao động tại bếp và luôn phấn đấu, được đặc xá trước thời hạn một năm.

"Khi trở về, tôi sẽ phụ giúp mẹ buôn bán, làm việc đàng hoàng để có cuộc sống tốt hơn, không lặp lại sai trái như trước", Minh nói.

Quốc Thắng