Dự kiến đặc xá dịp 2/9 có số lượng 'lớn nhất từ trước tới nay'

Hà NộiVới hơn 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá được xem xét để xét duyệt, dự kiến đây sẽ là đợt đặc xá có số người cải tạo tốt được về với gia đình lớn nhất từ trước tới nay.

Thông tin trên được nêu tại cuộc họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá đợt 2 năm 2025 do Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì, ngày 25/8.

Ông Bình đánh giá đợt đặc xá dịp 30/4 vừa qua đã triển khai rất tốt, tạo được khí thế trong cả nước. Sau khi có Quyết định về đặc xá dịp 2/9 của Chủ tịch nước, các tổ liên ngành đã kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Hồ sơ được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan. "Theo hồ sơ được xem xét xét duyệt, dự kiến đây là đợt đặc xá có số lượng người được đặc xá lớn nhất từ trước tới nay", Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói.

Ông đề nghị thời phải làm sao để đặc xá tạo ra được khí thế, khẳng định truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước với người bị kết án phạt tù. "Nhân văn nhưng phải rất chính xác".

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Từ 2009 đến nay, Chủ tịch nước 11 lần ký Quyết định đặc xá cho trên 104.000 phạm nhân. Hầu hết người được đặc xá trở về xã hội đều nhanh tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định và làm ăn lương thiện.

Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp, theo Bộ Công an.