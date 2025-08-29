Gần 14.000 phạm nhân được đặc xá dịp 2/9

Hà Nội13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đặc xá đợt 2 năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Chiều 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Lương Cường.

Theo quyết định, Chủ tịch nước đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9.

Như vậy, cùng với 8.056 người đợt 1, có tổng số 21.976 người được đặc xá trong năm 2025.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an, tại họp báo. Ảnh: Phạm Dự

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an, cho biết 80 năm qua Nhà nước đã 40 lần đặc xá, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn. Nếu tính cả đặc xá đợt 1 thì 2025 là năm có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay.

So với đặc xá đợt 1, lần này trường hợp và điều kiện đã mở rộng hơn, bởi năm nay có nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước.

Một điểm mới nữa là việc phân loại xét thi đua được mở rộng hơn so với trước. Hội đồng tư vấn đặc xá đã có hướng dẫn cụ thể hơn về điều kiện 'khi được đặc xá không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự'. Từ đó, các đơn vị, trại giam sẽ có tiêu chí, nhận diện cụ thể hơn để xem xét.

Đây là lần thứ 3 có hai đợt đặc xá trong năm, trước đó là năm 2009 và 2011. Hầu hết người được đặc xá trở về xã hội đều nhanh tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định và làm ăn lương thiện, tỷ lệ tái phạm tội rất thấp.

Phạm Dự