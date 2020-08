Hơn 10.000 phiến quân IS đang hoạt động ở Trung Đông

Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 10.000 tay súng IS hoạt động tự do theo nhóm nhỏ giữa Iraq và Syria và tăng cường tấn công từ đầu năm.

Các tay súng này tiếp tục "di chuyển tự do theo từng nhóm nhỏ" giữa Syria và Iraq bất chấp phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại từ hai năm trước, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của Liên Hợp Quốc Vladimir Voronkov nói ngày 24/8.

Voronkov cho biết phiến quân IS đã tập hợp lại và tăng cường hoạt động ở cả hai quốc gia nói trên lẫn một số nước khác trong khu vực.

"Tại các khu vực không xảy ra xung đột, mối đe dọa dường như giảm trong ngắn hạn. Các biện pháp phong tỏa và hạn chế ngăn Covid-19 lây lan dường như làm giảm nguy cơ tấn công khủng bố ở nhiều quốc gia", Voronkov nói.

"Tuy nhiên, các cuộc tấn công bởi những cá nhân được truyền cảm hứng trên mạng rồi hành động một mình hoặc theo nhóm nhỏ có thể được thúc đẩy khi IS lợi dụng khủng hoảng Covid-19 để tuyên truyền", quan chức Liên Hợp Quốc cho biết.

Một phiến quân IS đấu súng với lực lượng chính phủ Syria ở Souseh, tháng 3/2018. Ảnh: AP.

IS đang tìm cách lợi dụng xung đột tại châu Phi, trong đó có Lybia, thúc đẩy "quá trình cực đoan hóa khủng bố qua mạng" ở châu Âu và tổ chức nhiều vụ tấn công tại Afghanistan để "mở rộng tầm ảnh hưởng". IS hồi tháng 4 tổ chức vụ tấn công đầu tiên ở Maldives và nhiều lần đấu súng với lực lượng an ninh của một số nước Đông Nam Á.

IS nổi lên từ đầu năm 2014 sau khi đánh bại quân đội chính phủ Iraq ở một số thành phố quan trọng, sau đó tấn công sang miền đông Syria và có lúc kiểm soát khu vực với 10 triệu dân. Lực lượng chính phủ Syria do Nga hỗ trợ và dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn đánh bật IS khỏi các vùng lãnh thổ tổ chức này kiểm soát. Iraq tháng 10/2017 tuyên bố đẩy bật IS khỏi nước này.

Dân quân người Kurd mở chiến dịch công phá thành trì cuối cùng của IS tại Baghhouz, Syria, dưới sự yểm trợ của Mỹ. Chiến dịch kết thúc ngày 23/3/2019, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tuyên bố xóa sổ hoàn toàn IS khỏi Baghhouz. Đặc nhiệm Mỹ đêm 26/10/2019 đột kích tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi, song IS được cho đã có thủ lĩnh tối cao mới sau đó hai ngày.

Nguyễn Tiến (Theo AP)