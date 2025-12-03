Hơn 1.000 nhân viên Amazon lo ngại khi AI được triển khai quá nhanh

Hơn 1.000 nhân viên Amazon cùng ký vào thư ngỏ, bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng khi công ty ứng dụng AI với tốc độ chóng mặt.

Theo Guardian, bức thư được công bố nội bộ cuối tuần qua sau hơn một tháng Amazon sa thải hàng loạt, trong bối cảnh công ty tăng cường áp dụng AI vào hoạt động của mình. Các nguồn tin cho biết, thư được ký bởi hơn 1.000 nhân viên ẩn danh của Amazon, đồng thời nhận được sự ủng hộ của hơn 2.400 nhân viên từ loạt công ty lớn tại Mỹ như Meta, Google, Apple và Microsoft.

Một nhân viên kho hàng của Amazon. Ảnh: France24

Trong thư, các nhân viên đưa ra một loạt yêu cầu với Amazon, chủ yếu liên quan đến tác động của công ty đối với nơi làm việc và môi trường. Nội dung cụ thể cho thấy nhân viên chỉ trích Amazon "bỏ qua mục tiêu về khí hậu để phát triển AI". Trước đó, công ty chi hàng chục tỷ USD cho trung tâm dữ liệu trong cuộc đua AI tạo sinh, cũng như dự định thêm 150 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu mới trong 15 năm tới.

Trích dẫn các số liệu, thư cho biết lượng khí thải hàng năm của Amazon "tăng khoảng 35% kể từ 2019" bất chấp lời hứa đạt mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2040. Thư cảnh báo nhiều khoản đầu tư của Amazon vào cơ sở hạ tầng AI sẽ được thực hiện tại "những địa điểm mà nhu cầu năng lượng buộc phải sử dụng than hoặc xây dựng nhà máy khí đốt mới".

Từ các vấn đề đó, thư kêu gọi Amazon cung cấp năng lượng sạch cho tất cả trung tâm dữ liệu, đảm bảo sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ bởi AI không tạo điều kiện cho "bạo lực, giám sát và trục xuất hàng loạt". Họ cũng đề xuất thành lập nhóm "có quyền sở hữu đáng kể đối với mục tiêu cấp tổ chức, xem xét AI có nên được sử dụng hay không ở bối cảnh cụ thể".

Brad Glasser, người phát ngôn của Amazon, bác bỏ những tuyên bố của nhân viên và nhấn mạnh vào mục tiêu khí hậu của công ty. "Chúng tôi không chỉ điều hành trung tâm dữ liệu, mà còn là doanh nghiệp mua năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới trong 5 năm liên tiếp với hơn 600 dự án trên toàn cầu", Glasser cho biết, thêm rằng họ cũng đầu tư đáng kể vào năng lượng hạt nhân cả có sẵn lẫn nhà máy mới.

Bên cạnh đó, thư cũng chỉ trích các yêu cầu nghiêm ngặt về vai trò của AI tại nơi làm việc của Amazon. Công ty được cho đang gây áp lực buộc nhân viên phải sử dụng AI để tăng năng suất, sản lượng.

Xác nhận với Guardian, ba nguồn tin nói đã nhận được tin nhắn từ cấp trên yêu cầu dùng AI để thực hiện hầu hết công việc theo cách tự nguyện, nhưng thừa nhận "sẽ tụt hậu nếu không áp dụng". Một nhân viên có thâm niên hơn hai năm cho biết quản lý trực tiếp đã nói với cô rằng ông hy vọng các công cụ trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cô và đồng nghiệp tăng gấp đôi khối lượng công việc, đồng thời cảnh báo những người đạt năng suất thấp sẽ "không bền vững" tại công ty.

"Cá nhân tôi thấy áp lực khi sử dụng AI tại công ty. Tôi cũng nghe nói các đồng nghiệp đang chịu áp lực tương tự", một nhân viên nói.

Theo một số nhân viên Amazon, AI chưa thực sự giúp họ đẩy nhanh tiến độ công việc. Nói với Business Insider, một kỹ sư phần mềm cấp cao nhấn mạnh kết quả thực tế "không hoàn hảo". "Gần đây, tôi bị ép sử dụng tác nhân AI (AI Agent) cho lập trình, nhưng sau đó phải dọn dẹp khối lượng 'rác' còn lâu hơn thời gian tạo code", người này cho biết.

Amazon không bình luận về những ý kiến này.

Cuối tháng 10, Amazon thông báo cắt giảm 14.000 người nhằm tinh gọn bộ máy vì trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ công ty "đổi mới nhanh hơn". Đây là một phần trong nỗ lực của CEO Jassy nhằm xây dựng Amazon hiệu quả và kỷ luật hơn. Những năm qua, công ty đã điều chỉnh nhiều tầng quản lý, thắt chặt chi phí, cải tổ hệ thống hiệu suất và lương thưởng, đồng thời yêu cầu hầu hết nhân viên công ty trở lại văn phòng 5 ngày một tuần.

Hồi tháng 6, Jassy cho biết ứng dụng AI đang giúp công ty tăng hiệu quả, nhưng cũng khiến lực lượng lao động giảm. Đầu năm nay, công ty đóng băng ngân sách tuyển dụng tại bộ phận bán lẻ. Hãng được cho là đặt mục tiêu sử dụng ít nhân viên và nhiều robot hơn, hướng tới tự động hóa 75% hoạt động.

Bảo Lâm (theo Guardian, Business Insider)