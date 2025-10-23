Amazon có thể không cần tuyển 600.000 nhân viên nhờ robot

Amazon được cho là đặt mục tiêu sử dụng ít nhân viên và nhiều robot hơn trong, hướng tới tự động hóa 75% hoạt động.

Đội ngũ nhân công của Amazon tại Mỹ hiện nhiều gấp ba so với năm 2018, lên gần 1,2 triệu người. Công ty duy trì đà tăng suốt nhiều năm, nhất là khi Covid-19 bùng nổ khiến nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng vọt. Tuy nhiên, theo các cuộc phỏng vấn và tài liệu chiến lược nội bộ mà New York Times thu thập, nhóm điều hành Amazon mong muốn công ty chuyển đổi mạnh mẽ về lực lượng lao động.

Hãng dự kiến có thể không phải tuyển dụng hơn 160.000 người tại Mỹ vào năm 2027 nhờ tự động hóa. Điều này giúp công ty tiết kiệm 30 xu cho mỗi món hàng được lựa chọn, đóng gói và giao cho khách. Đến 2033, họ ước tính bán được số sản phẩm gấp đôi, nhưng tự động hóa cho phép hoàn thành công việc mà không cần tuyển thêm 600.000 nhân viên.

Một triệu robot hoạt động thế nào trong kho hàng Amazon? Một triệu robot hoạt động trong kho hàng Amazon tính đến cuối tháng 6/2025. Video: Amazon, WSJ

Tính đến cuối tháng 6, Amazon đã có một triệu robot hoạt động trong các kho hàng. Nhưng các giám đốc của công ty, đứng đầu là CEO Andy Jassy, vẫn chịu áp lực từ hội đồng quản trị phải "làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn".

Tài liệu cũng cho biết Amazon muốn giảm tác động tiêu cực đến những cộng đồng có nguy cơ mất việc. Công ty cân nhắc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tốt bằng cách tăng cường tham gia hoạt động như lễ diễu hành địa phương, chương trình Toys for Tots (quyên góp đồ chơi cho trẻ em)... Họ cũng tránh sử dụng các thuật ngữ "tự động hóa" và "AI", thay vào đó là "công nghệ tiên tiến", đồng thời thay "robot" bằng "cobot" - robot cộng tác với con người.

"Các tài liệu rò rỉ thường chỉ phản ánh một phần và dễ gây hiểu lầm về kế hoạch của chúng tôi, trường hợp này cũng vậy", một phát ngôn viên của Amazon nói với Cnet. "Tài liệu thể hiện quan điểm của một nhóm, không đại diện cho chiến lược tuyển dụng tổng thể của chúng tôi trên các lĩnh vực hoạt động khác nhau, cả hiện tại lẫn tương lai".

Người này cho biết không công ty nào tạo ra nhiều việc làm tại Mỹ hơn Amazon trong thập kỷ qua và họ đang tích cực tuyển dụng tại các cơ sở vận hành, với kế hoạch tuyển 250.000 vị trí cho mùa lễ.

Tuy nhiên, Daron Acemoglu, người đoạt giải Nobel Kinh tế năm ngoái, cho rằng không công ty nào có động lực hơn Amazon trong tự động hóa. "Một khi họ tìm ra cách tự động hóa có lợi nhuận, nó cũng sẽ lan tỏa đến những công ty khác", Acemoglu nói. Ông nhận định, nếu đạt được mục tiêu tự động hóa, Amazon - một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất tại Mỹ - " sẽ trở thành kẻ hủy diệt việc làm thay vì tạo ra chúng".

