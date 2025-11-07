Chiếc xửng hấp và cánh cửa tiến vào thương mại điện tử Mỹ

Chiếc xửng hấp bằng thép không gỉ do một doanh nghiệp Việt sản xuất trở thành sản phẩm bán chạy trên nền tảng thương mại điện tử Amazon.

"Không ai trong chúng tôi ngờ đến, nhưng đó lại là sản phẩm được ưa chuộng nhất, bán với giá 30 USD", ông Nguyễn Xuân Minh, Giám đốc thương mại điện tử quốc tế của Sunhouse, chia sẻ tại Hội nghị thường niên 2025 của Amazon Global Selling Việt Nam, ngày 6/11.

Đưa sản phẩm lên sàn để bán tại Mỹ từ năm 2022, Sunhouse trải qua nhiều khó khăn trước khi gặt hái quả ngọt. "Chúng tôi đưa những sản phẩm bán chạy nhất trong nước lên mạng, tự tin sẽ thành công, để rồi không như kỳ vọng vì khác biệt về văn hóa, nhu cầu người dùng", ông cho hay.

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, doanh nghiệp này đã có những thành tựu đầu tiên khi "hiểu được thị trường, hiểu được người Mỹ". Doanh số trên Amazon tăng gấp ba so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn từ chiếc xửng hấp, "không phải sản phẩm quen thuộc của Sunhouse, cũng không quá phổ biến với người dùng Việt".

Câu chuyện của Sunhouse được đưa ra làm ví dụ sinh động cho làn sóng xuất khẩu mới của doanh nghiệp Việt. Theo ông Jim Yang, Giám đốc phát triển thị trường Amazon Global Selling châu Á - Thái Bình Dương, "Việt Nam là cái tên gây chú ý trong xuất khẩu thương mại điện tử toàn cầu".

Jim Yang, Giám đốc phát triển thị trường Amazon Global Selling châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Minh Quân

Từ một quốc gia gia công - sản xuất, Việt Nam dần thành nơi kiến tạo thương hiệu. "Điều này được thúc đẩy bởi bốn lợi thế chính: tầm nhìn quốc gia rõ ràng và sự hỗ trợ của chính sách, chuyển đổi số được đẩy mạnh, vị trí chiến lược và kết nối thương mại, tinh thần doanh nghiệp sôi động", chuyên gia đến từ Amazon nhận định. Ông cho rằng "Việt Nam đang ở giai đoạn vàng" nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ hội tụ cùng làn sóng đổi mới, số hóa và tinh thần kinh doanh mạnh mẽ.

Theo thống kê của Amazon, tính đến 31/7, lượng sản phẩm do các nhà bán hàng Việt cung cấp trên chợ điện tử này tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp đăng ký thương hiệu qua Amazon cũng tăng gần 30%, cho thấy sự chuyển mình của cộng đồng xuất khẩu Việt Nam trên kênh thương mại điện tử xuyên biên giới.

Năm ngành hàng bán chạy nhất của doanh nghiệp Việt trên Amazon là nhà cửa, nhà bếp, sức khỏe và chăm sóc cá nhân, thời trang và làm đẹp, phản ánh rõ thế mạnh sản xuất. Trong đó, doanh nghiệp như Coolmate, Green Mekong, Vida Farm hay Vinut ghi dấu ấn với các sản phẩm thời trang, nội thất và thực phẩm.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling Đông Nam Á, dẫn nghiên cứu từ bên thứ ba cho biết xuất khẩu thương mại điện tử của Việt Nam trong lĩnh vực nội thất và thời trang tăng gấp 2-5 lần tốc độ tăng trưởng chung của các ngành này. "Điều này cũng được phản ánh trên Amazon", ông nói.

Theo nhà sáng lập Coolmate Đoàn Chí Nhu, "Amazon là cánh cửa vào thị trường Mỹ với độ khả thi cao", nhưng đây không phải cuộc chơi ngắn hạn. Theo ông, doanh nghiệp Việt cần xác định rõ chiến lược và không sa đà cạnh tranh giá rẻ, đồng thời cố gắng tối ưu chi phí. Lấy dẫn chứng, ông cho biết công ty từng đầu tư máy ép chân không để giảm tối đa kích thước sản phẩm, từ đó tiết kiệm 28% chi phí logistics.

Nhà sáng lập Coolmate Đoàn Chí Nhu. Ảnh: Trọng Đạt

Để hỗ trợ làn sóng này, Amazon đang mở rộng dịch vụ hậu cần và công nghệ tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới triển khai chương trình vận chuyển xuyên biên giới Amazon Global Logistics (AGL). Dịch vụ giúp doanh nghiệp Việt chỉ cần tập trung vào sản xuất và phát triển sản phẩm, còn hãng sẽ đảm nhiệm toàn bộ khâu logistics xuyên biên giới, gồm lấy hàng tại nguồn, vận chuyển đường biển xuyên biên giới, thông quan nhập khẩu và giao tới điểm đến.

Theo bà Zhang Hui, Giám đốc AGL khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dịch vụ giúp người bán Việt kết nối trực tiếp với mạng lưới trung tâm xử lý đơn hàng của Amazon tại Mỹ, tối ưu quy trình vận chuyển đường biển từ Hải Phòng, TP HCM tới các cảng Los Angeles, Seattle, New York hay Houston.

Amazon đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử chất lượng cao của Đông Nam Á vào năm 2026. Hãng cho biết sẽ hỗ trợ phát triển thương hiệu "Made in Vietnam", không chỉ sản phẩm giá rẻ mà là hàng hóa đổi mới sáng tạo, có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao. Song song là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xuất khẩu, giúp doanh nghiệp Việt khai thác dữ liệu, dự báo nhu cầu và tối ưu sản phẩm.

Trọng Đạt