Amazon sa thải 14.000 người vì 'AI giúp chuyển đổi nhanh chóng'

Amazon thông báo cắt giảm 14.000 nhân sự nhằm tinh gọn bộ máy vì trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ công ty "đổi mới nhanh hơn".

"Thời đại AI đang chuyển đổi mạnh mẽ nhất mà chúng ta từng chứng kiến kể từ khi Internet ra đời. Nó cho phép các công ty chuyển đổi nhanh hơn bao giờ hết, trong cả phân khúc thị trường hiện tại và những lĩnh vực hoàn toàn mới", Beth Galetti, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách trải nghiệm con người và công nghệ của Amazon, viết trên blog ngày 28/10.

Bên ngoài một chi nhánh của Âmzon. Ảnh: Investopedia

Cũng theo Galetti, động thái mới là sự tiếp nối kế hoạch của CEO Andy Jassy nhằm vận hành Amazon "giống một startup lớn nhất thế giới". Bà nhấn mạnh công ty hoạt động tốt nhưng vẫn phải cắt giảm việc làm do AI đang thay đổi thế giới một cách nhanh chóng.

Bà Galetti nói thêm, Amazon cần tinh gọn hơn, ít lớp quản lý hơn giúp thể hoạt động nhanh hơn. Công ty đang tổ chức lại các nguồn lực để đầu tư những dự án lớn nhất, trong khi vẫn tiếp tục tuyển dụng ở các bộ phận khác.

Theo Business Insider, Amazon có tổng cộng 1,55 triệu nhân viên trên toàn cầu, bao gồm nhân viên văn phòng và công nhân làm trong các kho hàng. Số lượng cắt giảm chiếm khoảng 4% trong tổng số 350.000 nhân viên văn phòng và là đợt điều chỉnh nhân sự lớn nhất từ trước đến nay của công ty.

Đây là một phần trong nỗ lực của CEO Jassy nhằm xây dựng Amazon tinh gọn và kỷ luật hơn. Những năm qua, công ty đã điều chỉnh nhiều tầng quản lý, thắt chặt chi phí, cải tổ hệ thống hiệu suất và lương thưởng, đồng thời yêu cầu hầu hết nhân viên công ty trở lại văn phòng 5 ngày một tuần.

Hồi tháng 6, Jassy cho biết ứng dụng AI đang giúp công ty tăng hiệu quả, nhưng cũng khiến lực lượng lao động giảm. Đầu năm nay, công ty đóng băng ngân sách tuyển dụng tại bộ phận bán lẻ. Vào tháng 7, bộ phận đám mây Amazon Web Services cũng đối mặt với việc sa thải nhân viên.

Amazon được cho là đang đặt mục tiêu sử dụng ít nhân viên và nhiều robot hơn, hướng tới tự động hóa 75% hoạt động. Đội ngũ nhân công của Amazon tại Mỹ hiện nhiều gấp ba so với năm 2018, lên gần 1,2 triệu người. Hãng dự kiến có thể không phải tuyển dụng hơn 160.000 người tại Mỹ năm 2027 nhờ tự động hóa. Điều này giúp công ty tiết kiệm 30 xu cho mỗi món hàng được lựa chọn, đóng gói và giao cho khách. Đến 2033, họ ước tính bán được số sản phẩm gấp đôi, nhưng tự động hóa cho phép hoàn thành công việc mà không cần tuyển thêm 600.000 nhân viên.

Bảo Lâm (theo Business Insider, Amazon)