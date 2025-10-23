Hôm nay miền Trung mưa lớn

Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió sẽ khiến miền Trung mưa lớn trong hôm nay.

Tối qua, bão Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1h, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, cách Đà Nẵng 80 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất 49 km/h, cấp 6, giật cấp 10 và theo hướng tây nam với tốc độ 10-15 km/h.

Những giờ tới áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4 m.

Du thuyền tại Đà Nẵng vào neo đậu tránh trú bão tại phường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Nguyễn Đông

Ven biển nam Quảng Trị - Đà Nẵng nước dâng do gió mạnh cao 0,3-0,6m.Cơ quan khí tượng lưu ý khu vực này cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió mạnh gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Trong 24 giờ qua (từ 3h ngày 22/10 đến 3h), các tỉnh Hà Tĩnh - Đà Nẵng đã có mưa như tại Bàn Nước (Hà Tĩnh) 97 mm; đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 147 mm; vườn Quốc gia Bạch Mã (Huế) 214 mm; Suối Lương (Đà Nẵng) 164 mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ sáng sớm nay đến đêm 24/10, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm; riêng nam Quảng Trị - Đà Nẵng mưa 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất trên 150 mm trong ba giờ.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa 40-80 mm, cục bộ trên 150 mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Lũ trên các sông nam Quảng Trị - Đà Nẵng có khả năng lên báo động hai, ba và vượt báo động ba trong đợt mưa này.

Tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục ký công điện yêu cầu các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương cùng lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Ngãi hoãn các cuộc họp không cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão và mưa lũ lớn.

Các địa phương ven biển phải đảm bảo an toàn tàu thuyền, rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán dân, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, vùng cô lập và kiểm soát trật tự, an toàn tại nơi sơ tán. Đồng thời, các tỉnh được yêu cầu vận hành tiêu thoát nước, điều tiết hồ chứa, triển khai lực lượng, vật tư theo phương châm "bốn tại chỗ" và chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết để bảo đảm an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, dự báo sát diễn biến bão, mưa lũ, kịp thời thông tin, đề xuất biện pháp ứng phó. Bộ Xây dựng, Công Thương, Quốc phòng và Công an phải bảo đảm an toàn giao thông, hồ đập, công trình, hệ thống điện và sẵn sàng cứu hộ cứu nạn.

Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia được giao điều phối, huy động lực lượng hỗ trợ địa phương, bảo đảm ứng phó hiệu quả với bão và mưa lũ lớn.

Cùng lúc này, vùng biển Đài Loan đang có áp thấp nhiệt đới, dự báo ngày mai sẽ vào Biển Đông. Do tương tác với không khí lạnh, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu, không ảnh hưởng đến Việt Nam.

Hình thành ngày 18/10 từ một áp thấp nhiệt đới ở phía đông của Philippines, Fengshen là cơn bão thứ 12 xuất hiện trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó 11 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện ở vùng biển này, trong đó các cơn Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Gia Chính