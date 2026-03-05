Hôm nay đóng đăng ký giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026, giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam diễn ra ngày 22/3, sẽ đóng đăng ký vào 23h59 hôm nay.

Giá bib hiện ở giai đoạn Late, với mức 890.000 đồng cho 5km, 1.200.000 đồng cho 10km, 1.500.000 đồng cho 21km và 1.800.000 đồng cho 42km. Bên cạnh vé cá nhân, ban tổ chức tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi cho nhóm và doanh nghiệp, với mức giảm tối đa lần lượt 25% và 30% tùy quy mô đăng ký.

Runner quan tâm có thể đăng ký tại đây.

Mùa giải năm ngoái thu hút 12.000 runner trong và ngoài nước. Ảnh: VnExpress Marathon

Tham dự giải đấu, VĐV nhận racekit gồm các vật phẩm thi đấu thiết yếu. Sau khi hoàn thành hợp lệ, runner cự ly 21km và 42km sẽ nhận thêm áo T-shirt finisher. Tất cả vận động viên về đích đều được trao huy chương thiết kế theo chủ đề tem thư, mang dấu ấn TP HCM cho mùa giải năm nay.

Điểm hấp dẫn nhất của giải nằm ở hành trình khám phá nhịp sống đô thị về đêm. Trên cung đường xuyên qua trung tâm thành phố, runner sẽ sải bước qua những biểu tượng quen thuộc như công viên Tao Đàn, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà hay phố đi bộ Nguyễn Huệ, tận hưởng một TP HCM rực rỡ ánh đèn theo cách rất khác so với ban ngày.

Toàn bộ lộ trình thi đấu được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chứng nhận, đáp ứng các tiêu chí của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics). Đường chạy được phân luồng riêng, đảm bảo an toàn tối đa để các chân chạy tự tin bứt phá thành tích trong tiết trời phương Nam dịu mát.

Cung đường đô thị của VnExpress Marathon HCMC Midnight 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Diễn ra ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giải đấu được xem là dịp để cộng đồng runner trở lại guồng tập luyện và khởi động mùa giải mới. Sau ba mùa tổ chức, quy mô giải liên tục mở rộng và đạt mốc 12.000 người trong mùa 2025. Ở mùa thứ tư này, ban tổ chức tiếp tục đặt mục tiêu thu hút khoảng 12.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài.

Ngay từ giai đoạn Super Early Bird, giải đã ghi nhận khoảng 9.000 lượt đăng ký. Con số này là minh chứng rõ nét cho sức hút của đường chạy đêm giữa lòng TP HCM, nơi thể thao, trải nghiệm đô thị và cộng đồng runner giao thoa trong một sự kiện đặc biệt của năm.

Hải Long