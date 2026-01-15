Huy chương Giải chạy đêm TP HCM 2026 mang hình tem thư

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 công bố huy chương với hình ảnh Bưu điện TP HCM và tòa tháp Bitexco trong một chiếc tem thư.

Tiếp nối ý tưởng của huy chương VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2022, Giải chạy đêm TP HCM 2026 đưa trở lại thiết kế hình chữ nhật với viền răng cưa mô phỏng một con tem bưu chính. Theo ban tổ chức, đây là một ẩn dụ rằng mỗi bước chạy runner như một chuyến hành trình gửi gắm thông điệp kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Thiết kế huy chương VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Huy chương khắc họa rõ nét hai công trình biểu tượng của TP HCM: Bưu điện Trung tâm Thành phố và tòa tháp Bitexco Financial Tower. Hình ảnh hai công trình được khắc nổi trên nền tím, tượng trưng cho màu đêm, và nền vàng cam của mặt trăng. Huy chương sử dụng tông màu bạc làm chủ đạo.

Theo ban tổ chức, bưu điện TP HCM đại diện cho chiều sâu lịch sử và dấu ấn thời gian, trong khi tòa tháp Bitexco gợi nhịp sống hiện đại, năng động và tinh thần vươn cao. Việc đặt cạnh nhau tạo cảm giác giao thoa, nơi ký ức đô thị và nhịp sống hôm nay cùng hiện diện trong một bố cục thống nhất.

"Ở giải chạy đêm TP HCM, mỗi bước chân runner như lướt qua các lớp thời gian của thành phố, từ những công trình hàng thập kỷ đến các biểu tượng vươn lên cùng nhịp sống hiện đại. Chúng tôi muốn huy chương năm nay trở thành một bản hòa âm thời gian, lưu lại cảm giác giao thoa giữa quá khứ và hiện tại trong cùng một nhịp đêm", đại diện ban tổ chức cho biết.

Ra mắt năm 2023, VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight nhanh chóng trở thành giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam với quy mô tham dự năm 2023 và 2024 là 11.000. Năm ngoái, con số tăng lên 12.000 và hứa hẹn tiếp tục tăng trong năm nay. VĐV sẽ xuất phát lúc 0h ở trung tâm thành phố, khám phá các công trình biểu tượng như công viên Tao Đàn, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ...

"Đây là lời tri ân dành cho những VĐV hoàn thành cuộc đua, để mỗi runner khi cầm huy chương đều có thể mang về một bản ghi trọn vẹn của TP HCM trong đêm", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Năm nay, VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight diễn ra ngày 22/3, thời điểm sau Tết Nguyên Đán, được xem như dịp để cộng đồng gặp gỡ đầu năm, đồng thời mở màn mùa thi đấu mới. Runner quan tâm có thể đăng ký tại đây.

Hải Long