Hôm nay đóng cổng Super Early Bird VnExpress Marathon Cần Thơ 2026

Giai đoạn Super Early Bird (SEB) của VnExpress Marathon Cần Thơ 2026, cơ hội để runner đăng ký với mức phí tốt nhất, sẽ khép lại lúc 24h hôm nay (7/4).

Trong giai đoạn này, giá vé lần lượt là 400.000 đồng cho cự ly 5km, 540.000 đồng cho 10km, 680.000 đồng cho 21km và 840.000 đồng cho 42km. Từ ngày 8/4, hệ thống tiếp tục nhận đăng ký giai đoạn Early Bird với mức phí cao hơn.

Giá vé VnExpress Marathon Cần Thơ 2026. (Đơn vị: VNĐ)

Cự ly Super Early Bird

(19/3 - 7/4) Early Bird

(8/4 - 14/4) Regular

(15/4 - 21/4) Late

(22/4 - 28/4) 5km 400.000 520.000 680.000 850.000 10km 540.000 680.000 880.000 990.000 21km 680.000 860.000 1.080.000 1.250.000 42km 840.000 1.050.000 1.290.000 1.490.000

Bên cạnh chính sách giá theo thời gian, ban tổ chức áp dụng ưu đãi cho nhóm đông người nhằm khuyến khích phong trào chạy bộ. Nhóm 20-50 người được giảm 5%, nhóm 51-100 người giảm 10%, nhóm 101-500 người giảm 15%, nhóm 501-1.000 người giảm 20% và từ 1.001 người trở lên được hưởng mức ưu đãi tối đa 25%.

Runner quan tâm có thể đăng ký trên website của giải.

Khoảnh khắc runner cự ly 42km VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 xuất phát. Ảnh: VnExpress Marathon

Giai đoạn Super Early Bird thường thu hút lượng lớn runner đăng ký nhờ mức phí thấp nhất. Việc ghi danh sớm giúp VĐV chủ động xây dựng giáo án tập luyện, đồng thời lên kế hoạch di chuyển và lưu trú tiết kiệm. Thực tế này đã được ghi nhận ở nhiều giải trong hệ thống VnExpress Marathon.

Ở mùa đầu tiên tại Tây Đô năm 2025, VnExpress Marathon Cần Thơ ghi nhận hơn 6.000 lượt đăng ký sau chưa đầy ba tuần mở bán vé giai đoạn này. Tương tự, VM Green Paradise Cần Giờ 2026 cũng ghi nhận hơn 5.000 lượt đăng ký sớm và phải đóng cổng trước kế hoạch ba tuần để đảm bảo chất lượng tổ chức và trải nghiệm tốt nhất cho VĐV.

Tham dự giải chạy, runner sẽ nhận bộ race-kit gồm các vật dụng cần thiết, cùng áo đấu lấy cảm hứng từ nhịp sống sông nước miền Tây. Thiết kế sử dụng gam xanh chuyển sắc kết hợp các dải họa tiết uốn lượn, gợi liên tưởng đến dòng chảy đặc trưng của vùng đất Tây Đô.

Tất cả VĐV hoàn thành cự ly hợp lệ đều được trao huy chương hoàn thành, với điểm nhấn là hình ảnh người phụ nữ miền Tây chèo ghe chở nông sản trên chợ nổi Cái Răng. Bao quanh là các chi tiết gợi nhắc đời sống bản địa như mái đình Bình Thủy, cầu Cần Thơ, mặt nước, đóa sen. Runner 21km và 42km còn nhận thêm áo finisher nếu hoàn thành cự ly hợp lệ.

Bên cạnh trải nghiệm thi đấu, VĐV có thể kết hợp chuyến đi với hành trình khám phá chợ nổi Cái Răng, dạo bến Ninh Kiều, ghé nhà cổ Bình Thủy, Cồn Sơn, trải nghiệm miệt vườn và thưởng thức đặc sản địa phương như bánh xèo, lẩu mắm, hủ tiếu, bánh cống hay trái cây miền sông nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để đảm bảo an ninh, an toàn đường chạy, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh Cần Thơ là điểm đến hiền hòa nhưng năng động trong mắt runner.

Hải Long