Hôm nay bão Fengshen vào Biển Đông

Khi vào Biển Đông bão mạnh khoảng cấp 8 nhưng sau đó dự báo tăng thêm ba cấp khi đến khu vực đặc khu Hoàng Sa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết rạng sáng nay, tâm bão ở phía đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật cấp 10 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Đến 1h ngày mai, bão trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 10, hướng tây bắc với tốc độ 20-25 km/h. Đến 1h ngày 21/10, bão trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.

Đến 1h ngày 22/10, bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 190 km về phía bắc đông bắc, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13. Bão sau đó đổi hướng tây tây nam với tốc độ 10 km/h.

Dự báo hướng đi của bão Fengshen ngày 19/10. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang trên đất liền miền Trung Philippines, hôm nay bão vào Biển Đông với sức gió 65 km/h và đạt cực đại 108 km/h vào ngày 21/10. Đài Hong Kong thì nâng mức dự báo khi cho rằng bão có thể mạnh 120 km/h khi ở phía đông bắc đặc khu Hoàng Sa.

Vùng biển phía đông Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5 m. Trong khoảng ngày 20-22/10, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định bão Fengshen khi tương tác với không khí lạnh sẽ giảm cường độ nên khả năng duy trì cấp độ bão vào miền Trung là không cao.

Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh khiến vùng biển bắc, giữa Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ cũng như biển Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao 3-4 m.

Cùng với đó, trong vài ngày tới, cả hoàn lưu bão Fengshen và không khí lạnh cùng tác động nên sẽ gây mưa to từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi vào ngày 23-26/10. Hiện bão còn ở xa, cơ quan khí tượng chưa đưa ra nhận định về lượng mưa.

Từ nay đến cuối năm, Biển Đông dự báo còn khoảng ba cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.

