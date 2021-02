Hollywood làm lại 'Train to Busan'

Bom tấn Hàn về xác sống "Train to Busan" được Hollywood làm lại, do nhà làm phim Indonesia Timo Tjahjanto đạo diễn.

Theo NME, hãng New Line Cinema vừa hoàn thành mua bản quyền bộ phim Hàn Quốc và đang lên ý tưởng sản xuất phiên bản Mỹ. Timo Tjahjanto - nhà làm phim người Indonesia nổi tiếng với dòng kinh dị, hành động - sẽ giữ vai trò đạo diễn. Đạo diễn gốc Malaysia James Wan (Saw, The Conjuring) cùng Michael Clear, Nicolas Atlan và Terry Kalagian chịu trách nhiệm sản xuất. Gary Dauberman (It, Annabelle) viết kịch bản.

Nhà làm phim người Indonesia Timo Tjahjanto giữ ghế đạo diễn "Train to Busan" bản Mỹ. Ảnh: Critical Hit.

Train to Busan (2016), theo thể loại hành động - kinh dị, xoay quanh một đại dịch zombie bất ngờ bùng phát ở Hàn Quốc. Trong đó, người đàn ông Seok-woo (Gong Yoo đóng) phải bảo vệ con gái Su-an (Kim Su-an) trên một chuyến tàu đang bị xác sống tấn công. Phim được khen ngợi bởi những cảnh hành động và nội dung nhân văn, ra mắt ở LHP Cannes (Pháp) với 93% đánh giá tích cực của giới phê bình. Tác phẩm thu 98 triệu USD toàn cầu, gây sốt tại Việt Nam với doanh thu hơn 60 tỷ đồng.

Theo Hollywood Reporter, nhiều hãng phim lớn như 20th Century Fox, Sony Pictures của Mỹ, Canal Plus, France's Gaumont của Pháp từng liên hệ mua bản quyền chuyển thể phim. Tháng 7/2020, Yeon Sang Ho ra mắt phần ngoại truyện Peninsula, thu 42,7 triệu USD tại phòng vé trong thời điểm nhiều quốc gia đóng cửa rạp phim vì dịch. Phim cũng vượt Parasite thành dự án điện ảnh Hàn Quốc ăn khách nhất tại Việt Nam.

Train to Busan (2016) Trailer "Train to Busan". Video: Lotte Cinema.

Đạt Phan (theo NME)