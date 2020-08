'Peninsula' lập kỷ lục phòng vé Việt

Phim "Peninsula" đạt doanh thu 83 tỷ đồng, vượt "Parasite" trở thành phim Hàn Quốc ăn khách nhất Việt Nam.

Tác phẩm liên tiếp dẫn đầu doanh thu suốt ba tuần ra mắt, xô đổ nhiều kỷ lục của phim Hàn tại Việt Nam như: Lượng đặt vé trước cao nhất (20.000 vé), doanh thu chiếu sớm (6 tỷ đồng với 69.000 vé) và đạt một triệu USD nhanh nhất (ba ngày).

Trailer Peninsula (Bán đảo) Trailer "Peninsula". Video: Lotte Entertainment.

Theo Korea Herald, tác phẩm cán mốc 40 triệu USD hôm 4/8 sau khi chiếu tại tám quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Phim thu 25,4 triệu USD tại Hàn Quốc, 10 triệu tại Đài Loan, 1,5 triệu tại Singapore. Tuần trước, Peninsula công chiếu tại Lào và hiện dẫn đầu phòng vé nước này. Tác phẩm dự kiến ra mắt tại châu Mỹ và châu Âu trong tháng này.

Peninsula là phần ngoại truyện của Train To Busan, do Yeon Sang Ho đạo diễn. Tác phẩm được đầu tư gấp đôi kinh phí so với phần phim trước. Phim lấy bối cảnh Hàn Quốc tan hoang bốn năm sau dịch zombie. Cựu quân nhân Jung Seok (Kang Dong Won đóng) trở lại bán đảo thực hiện nhiệm vụ giải cứu vì số tiền thưởng hậu hĩnh 2,5 triệu USD. Tại đây, anh và đồng đội đối mặt với lữ đoàn biến chất cùng lũ xác sống khát máu.

Đạt Phan