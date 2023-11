Hồi ký của Britney Spears bán hơn một triệu bản

"The Woman in Me", tự truyện của Britney Spears, là sách phi hư cấu bán chạy nhất trên Amazon trong tuần đầu ra mắt.

Theo Gallery Books ngày 2/11, The Woman in Me bán được 1,1 triệu bản tại Mỹ sau hơn một tuần phát hành, bao gồm các đơn đặt hàng, sách bản in giấy, điện tử và sách nói. Hồi ký được dịch sang 26 ngôn ngữ, ước tính 2,4 triệu bản in toàn cầu.

The New York Times, USA Today và Indie Bookeller xếp hồi ký vào danh mục sách bán chạy nhất. Trong các tác phẩm cùng thể loại, tự truyện của Britney bán chạy thứ hai trong tuần đầu, sau Spare - hồi ký của Harry với hơn 1,6 triệu bản. Sách hiện được tái bản lần thứ tư nhờ hút độc giả, đưa số lượng bản in giấy lên hơn 1,4 triệu.

Bìa sách "The Woman in Me". Ảnh: Gallery Books

Britney Spears nói hôm 1/11: "Tôi đã dồn toàn bộ tâm trí và trái tim vào nó, hạnh phúc khi người hâm mộ và độc giả khắp thế giới ủng hộ mình". Ca sĩ nhận thù lao 15 triệu USD.

Từ trước khi ra mắt, The Woman in Me thành tâm điểm chú ý của dư luận bởi những chuyện gây sốc ca sĩ tiết lộ. Britney viết cuốn sách sau khi thoát quyền giám hộ, nói người hâm mộ xứng đáng được biết rõ về cuộc đời cô, "không còn âm mưu hay sự dối trá".

Sách 275 trang kể về cuộc đời thăng trầm gồm sự nghiệp, chuyện tình cảm, gia đình và bạn bè. Ca sĩ cho biết quãng thời gian bị cha kiểm soát biến cô thành robot, đánh mất bản thân và niềm đam mê với âm nhạc. Cô còn nói đến mối tình đau khổ với Justin Timberlake: từng phá thai, bạn trai ngoại tình.

Britney Spears hồi tháng 10. Ảnh: People

Trên Good Reads, hồi ký nhận 4,3/5 điểm với gần 50 nghìn lượt đánh giá. The Guardian nhận xét: "Góc nhìn sắc bén của Britney thật kỳ diệu". Independent cho biết điều đọng lại khi đọc xong là mong muốn Britney được bình yên.

Britney Spears 41 tuổi, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi ký hợp đồng với hãng đĩa Jive vào năm 1997, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!..., I Did It Again hay Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard.

Toxic - Britney Spears MV "Toxic". Video: YouTube Britney Spears

Cô có đường tình lận đận, trải qua ba lần đổ vỡ với chồng cũ Jason Allen Alexander và Kevin Federline, Sam Asghari. Ca sĩ có hai con Sean Preston (18 tuổi) và Jayden James (17 tuổi).

Thanh Giang