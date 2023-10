Cuộc tình khiến Britney Spears đau khổ

Britney Spears nói từng đau đớn khi phải phá thai và mang tiếng là kẻ phản bội khi hẹn hò Justin Timberlake, hơn 20 năm trước.

Cuốn The Woman in Me (ra mắt hôm 24/10) của Britney Spears thành tâm điểm chú ý của dư luận những ngày qua, trong đó ca sĩ tiết lộ nhiều chuyện gây sốc liên quan cuộc tình từ năm 1999 đến 2002 với Justin Timberlake. Cô nói: "Tôi yêu Justin rất nhiều, luôn mong một ngày cả hai sẽ lập gia đình". Tuy nhiên trong ba năm bên nhau, cô chịu nhiều tổn thương, ám ảnh nhất là khi phải bỏ con bởi Justin không muốn làm cha.

Theo hồi ký, gia đình cặp sao và bạn bè không biết Britney mang bầu, cô phá thai bằng thuốc và tự thực hiện ở nhà. "Hôm đấy chỉ có Justin và Felicia (trợ lý cũ của Britney) ở cạnh khi tôi uống những viên thuốc. Không lâu sau, tôi bắt đầu bị chuột rút dữ dội, sau đó vào phòng tắm và ở đó hàng giờ. Tôi nằm trên sàn, khóc nức nở và la hét", Britney viết. Nam ca sĩ đã cố gắng an ủi bạn gái, nằm cạnh cô và chơi guitar bởi anh nghĩ âm nhạc có thể giúp ích. Với Britney, việc mất con là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất từng gặp trong cuộc đời, khiến cô ám ảnh đến nay.

Britney Spears và Justin Timberlake tại lễ trao giải American Music Awards năm 2001. Ảnh: Wire Image

Không chỉ tổn thương vì chuyện phá thai, Britney nói thường xuyên nhẫn nhịn khi bạn trai ngoại tình, khẳng định Justin từng có mối quan hệ với nhiều người thời còn hẹn hò. "Vài lần, tôi biết Timberlake đã lừa dối mình. Vì quá say mê và yêu anh ấy nên tôi đã làm ngơ. Khi nhóm NSYNC đến London năm 2000, Justin bị bắt gặp đi cùng ca sĩ Nicole Appleton từ hộp đêm về khách sạn. Kể từ khi xảy ra sự việc, tôi chưa từng nhắc đến chuyện đó", Britney viết.

Ca sĩ kể một lần khác, khi họ ở Las Vegas, Justin khoe với nhóm bạn rằng đã quan hệ với một ngôi sao. Britney giấu danh tính người đó - hiện đã kết hôn và có con - vì không muốn làm họ thấy tồi tệ. Cô chịu đựng những tin đồn bạn trai dan díu với các vũ công và bạn bè.

Britney cũng thừa nhận từng hôn vũ công Wade Robson tại quán bar ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nhạc sĩ Annet Artani - đồng sáng tác ca khúc Everytime - nói với TMZ mối quan hệ của họ sâu sắc và diễn ra lâu hơn những gì ca sĩ viết. Annet cho biết Britney đã viết một bức thư 14 trang cho Wade Robson.

Cặp sao trình diễn tại Super Bowl năm 2001. Ảnh: Film Magic

Trước khi được khơi lại trong hồi ký, chuyện tình của ca sĩ và Justin Timberlake từng gây ồn ào thập niên 2000. Cặp sao lần đầu gặp tại chương trình The Mickey Mouse Club năm 1993, hẹn hò từ năm 1999. Mối quan hệ dần phát triển trong khi tham gia show. Một lần, cả nhóm chơi trò Truth or Dare và có người thách Justin hôn Britney, từ đó họ dần gắn bó.

Cả hai thường xuyên diện đồ đôi, ủng hộ nhau trong sự nghiệp như Britney hỗ trợ sự kiện từ thiện của NSYNC, Justin trấn an và động viên người yêu trước màn trình diễn tại MTV Video Music Awards năm 2001 - khi cô xuất hiện cùng hổ và trăn quàng trên cổ. Justin từng viết và sản xuất bài What It's Like to Be Me cho Britney. Ngoài lúc đi diễn, họ sống chung tại nhà của nữ ca sĩ ở Los Angeles.

Năm 2002, Justin chấm dứt chuyện tình qua tin nhắn: "Mọi chuyện đã kết thúc (It's over!)". Thời điểm đó, truyền thông dấy lên tin đồn nam ca sĩ chia tay vì Britney ngoại tình, anh ám chỉ cô không chung thủy trong ca khúc Cry Me a River khiến Britney nhận nhiều chỉ trích. Ở MV có cảnh Justin đối mặt một phụ nữ phản bội bạn trai và có ngoại hình tương đồng ca sĩ Toxic. Bốn năm sau, Justin ngầm thừa nhận trên GQ rằng sau khi chia tay, anh đã phản kháng bạn gái cũ bằng cách sáng tác một bài hát.

Britney viết trong sách ca khúc đã biến cô trở thành "người tồi tệ làm tan vỡ trái tim của chàng trai vàng nước Mỹ" trong khi thực tế, cô đau khổ ở Louisiana còn Justin "vui vẻ xuất hiện khắp Hollywood".

Britney và Justin năm 2001. Ảnh: Wire Image

Nguồn tin của People cho biết nam ca sĩ hiện hạnh phúc cùng vợ và các con, tập trung sáng tác ca khúc mới và đang có cuộc sống tuyệt vời. Còn theo Daily Mail, anh khó chịu về nội dung The Woman in Me song quyết định không lên tiếng.

Trên Instagram cá nhân tháng 2/2021, Justin cho biết bản thân đã nhiều lúc mắc sai lầm, xin lỗi Britney vì anh quan tâm và tôn trọng cô. Sau đó, khi Britney muốn chấm dứt việc bị giám hộ 13 năm, Justin đã bảo vệ bạn gái cũ trên Twitter: "Tất cả chúng ta nên ủng hộ Britney vào thời điểm này. Mặc dù quá khứ giữa chúng tôi có cả điều tốt và xấu, những chuyện đang xảy ra với cô ấy là sai. Không phụ nữ nào nên bị ngăn cấm đưa ra các quyết định về cơ thể của cô ấy, bị bắt ép trái với mong muốn hoặc phải xin phép để có những điều họ đã chăm chỉ làm việc để đạt được".

Britney Spears và Justin Timberlake tại Teen Choice Awards năm 2000 Cặp sao khoác tay nhau lên sân khấu Teen Choice Awards năm 2000. Video: YouTube suzi98babe

Britney Spears 41 tuổi, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi ký hợp đồng với hãng đĩa Jive vào năm 1997, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again hay Toxic. Cô có đường tình lận đận, trải qua ba lần đổ vỡ với chồng cũ Jason Allen Alexander và Kevin Federline, Sam Asghari. Cô có hai con Sean Preston (18 tuổi) và Jayden James (17 tuổi).

Justin Timberlake 42 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mỹ. Anh gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp đơn ca sau khi tách khỏi nhóm NSYNC, nổi tiếng với loạt hit như Mirrors, Can't Stop The Feeling. Anh kết hôn Jessica Biel từ năm 2012, có hai con.

Thanh Giang