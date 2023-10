Britney Spears: 'Tôi từng sống như robot'

Trong hồi ký, Britney Spears nói việc bị giám hộ biến cô thành robot, đánh mất bản thân và niềm đam mê với âm nhạc.

Theo các trích đoạn trong cuốn The Woman in Me (phát hành ngày 24/10) People đăng tải, ca sĩ nói về giai đoạn bị giám hộ, những cảm xúc và suy nghĩ khi đó.

Khi ly hôn với Kevin Federline năm 2007, Spears lấy tông đơ và cạo tóc, từ đó gây chấn động giới truyền thông. Cô cho biết: "Tôi đã bị mọi người xét nét trong suốt thời gian trưởng thành, phải nghe những lời đánh giá về cơ thể từ khi là thiếu niên. Cạo đầu và biểu lộ cảm xúc bằng hành động là cách tôi phản kháng".

Britney Spears cạo trọc năm 2007. Ảnh: X17 Online

Spears bị giám hộ từ năm 2008 đến 2021, chịu sự kiểm soát bởi cha James Parnell Spears và luật sư ở các vấn đề tài chính, cuộc sống cá nhân. Ca sĩ cho biết đã sống như một robot và đánh mất bản thân. Quyền giám hộ đã tước bỏ những đặc quyền của một phụ nữ, biến Spears trở thành đứa trẻ. Cô bị cấm tự thay đổi diện mạo, phải nuôi tóc dài và giữ vóc dáng, đi ngủ sớm và uống mọi loại thuốc họ yêu cầu. Cha liên tục chê Spears béo và bắt cô phải thay đổi.

Trong 13 năm, dù đạt nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc, ca sĩ cảm thấy vô cùng bất hạnh, dần đánh mất tình yêu với nghề và đổ lỗi cho ông James: "Trong thời gian đó, niềm đam mê hát và nhảy gần như trở thành trò đùa. 13 năm trôi qua, tôi dường như không vượt qua được con người cũ, cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ lại việc cha và các cộng sự đã kiểm soát cơ thể, tiền bạc của mình. Tôi không đáng phải chịu những gì gia đình đã đối xử".

Gia đình Britney Spears năm 2003. Ảnh: Wire Image

Theo People, sau khi thoát quyền giám hộ, Spears có thể sống đúng con người thật, tự do kể câu chuyện cuộc đời mà không phải chịu sự kiểm soát hay hậu quả. Theo Page Six, sau đó ca sĩ viết cuốn hồi ký The Woman in Me, ký hợp đồng với nhà xuất bản Simon & Schuster và nhận thù lao 15 triệu USD. Ca sĩ nói rằng người hâm mộ xứng đáng được biết rõ về cuộc đời cô, "không còn âm mưu hay sự dối trá".

Spears còn đề cập về quãng thời gian ở KentWood, Louisiana - thời điểm cô coi là "bình thường nhất" trong cuộc đời. Từ khi học lớp tám, ca sĩ và mẹ Lynne đã cùng nhau uống rượu để giải trí. Càng uống, cả hai càng hạnh phúc, sôi động và phiêu lưu - đối lập sự chán nản và im lặng của cha khi say.

Britney Spears tại MTV Video Music Awards năm 2016. Ảnh: Reuters

Dù Spears thường xuyên cáo buộc những điều Jamie đã làm, ông nhiều lần khẳng định bản thân hành động vì lợi ích tốt nhất của con. "Tôi yêu con gái bằng cả trái tim và tâm hồn. Mọi người đã nghe những cáo buộc từ Britney, tôi không ngại chịu những thông tin đó bởi tôi biết nó không đúng. Tôi không muốn bắt đầu chuyện gì khác", ông nói với Daily Mail năm 2022.

Britney Spears 41 tuổi, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi ký hợp đồng với hãng đĩa Jive vào năm 1997, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time,Oops!..., I Did It Again hay Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard.

MV 'Toxic' - Britney Spears MV "Toxic". Video: YouTube Britney Spears

Cô có đường tình lận đận, trải qua ba lần đổ vỡ với chồng cũ Jason Allen Alexander và Kevin Federline, Sam Asghari. Cô có hai con Sean Preston (18 tuổi) và Jayden James (17 tuổi).

Thanh Giang