Hồi kết xúc động của Woods ở The Open 2022

ScotlandNgày 15/7, Tiger Woods tạm biệt khán giả với vẻ nghẹn ngào khi chưa xong hố cuối vòng 2 trên sân Old – nơi R&A tổ chức kì đấu thứ 150 cho major đời nhất thế giới.

Sau cú thứ hai ở hố 18 par4, Woods qua cầu Swilcan để lên green. Trên đường đi, anh vẫy mũ ra thông điệp từ giã trong tiếng reo hò tán thưởng của đám đông. Golfer cựu số một thế giới có lúc cúi đầu, tay trái che mặt để nén cảm xúc và vuốt sống mũi như ngăn nước mắt rơi.

Lúc đó, Woods chắc chắn rời giải khi ở điểm +9 và vạch cắt loại xoay quanh mốc even par.

Đi hết nửa hố cuối sân Old, Woods lên cầu Swilcan. Anh đi chậm, chứ không dừng lại như huyền thoại quá cố Arnold Palmer, hay còn sinh thời Jack Nicklaus trong thời khắc giã biệt giải.

Lên green, Woods có cơ hội birdie trong cú gạt cách 1,5 mét. Tuy nhiên, anh chỉ ghi par do bóng lượn vành hố.

The Open năm nay trở nên đặc biệt đối với giới golf đỉnh cao và cả Woods. Giải đạt mốc 150 đấu ngay trên sân Old thuộc CLB golf St Andrews – nơi mệnh danh là cội nguồn môn golf và ghi nhận Woods hai lần ẵm cup Claret Jug vào các năm 2000, 2005 trong ba lần anh vô địch major này.

Woods vẫy mũ chào khán giả khi bước qua cầu Swilcan ở vòng hai The Open 2022. Ảnh: The Open

Phong độ và thể trạng của "Siêu Hổ" ở tuổi 46 xuống hẳn sau khi thoát chết trong tai nạn giao thông hồi tháng 2/2021. Anh mất 14 tháng mới có thể tái đấu, tại major Masters vào tháng 4 năm nay với vị trí thứ 47 chung cuộc.

Sang tháng 5, anh dự major PGA Championship rồi bỏ cuộc sau vòng 3 vì lý do sức khoẻ. Đến tháng 6, Woods bỏ giải đồng đẳng US Open để dưỡng sức cho The Open và nhiều khả năng gác gậy đến cuối năm.

Và sau kỳ này, chính Woods cũng không tiên liệu được khả năng tái ngộ The Open, dù ở St. Andrews theo chu kì ngầm hiểu năm năm hay nơi khác trong vòng tròn đăng cai gồm 10 sân. "Tôi không rõ mình sẽ đủ sức dự thêm kỳ The Open nào nữa, kể cả khi giải trở lại St. Andrews", anh nói sau khi bị cắt loại.

Trên Golf Channel, Woods bảo "đây có lẽ là lần cuối tôi tranh The Open ở St Andrews".

Quốc Huy