Hội đồng an ninh Ukraine họp khẩn

Tổng thống Ukraine Zelensky triệu tập hội đồng an ninh quốc gia họp khẩn, sau khi Nga thông báo thời gian ký kết sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Kiev.

"Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine vào ngày mai", Serhii Nykyforov, thư ký báo chí của Tổng thống, cho biết trong bài đăng Facebook ngày 29/9, thêm rằng nội dung chi tiết cuộc họp sẽ được công bố sau đó

Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine bao gồm Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang, các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao, thủ tướng, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine và các thành viên khác. Hội đồng có nhiệm vụ làm việc với tổng thống về việc phát triển và điều phối chính sách an ninh quốc gia.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hồi tháng 7. Ảnh: AFP.

Thông báo triệu tập cuộc họp khẩn được đưa ra sau khi Điện Kremlin thông báo lễ ký kết sáp nhập 4 vùng Ukraine là Kherson, Zaporizhzhia ở miền nam và Donetsk, Lugansk ở miền đông sẽ diễn ra lúc 15h ngày 30/9 và Tổng thống Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Bốn vùng lãnh thổ này rộng 90.000 km2, chiếm 15% diện tích Ukraine và dân số ước tính khoảng 4 triệu người, tạo thành hành lang trên bộ quan trọng nối Nga với bán đảo Crimea. Nga chưa kiểm soát hoàn toàn tỉnh nào trong số này.

Tổng thống Ukraine nhiều lần nói rằng cái gọi là cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức ở 4 vùng lãnh thổ này là bất hợp pháp và cảnh báo Kiev sẽ đáp trả mạnh mẽ.

"Toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sẽ được khôi phục. Và phản ứng của chúng tôi trước việc Nga công nhận kết quả sẽ rất gay gắt", ông Zelensky nói với Thủ tướng Italy Mario Draghi trong cuộc điện đàm hôm 29/9.

Liên Hợp Quốc tuyên bố vẫn duy trì cam kết đối với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và chỉ trích động thái sáp nhập của Nga là "leo thang nguy hiểm", "không có chỗ trong thế giới hiện đại". Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nói rằng Mỹ sẽ "không bao giờ công nhận những tuyên bố chủ quyền của Nga trên lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine".

Moskva tăng tốc quá trình sáp nhập lãnh thổ giữa giai đoạn Kiev có dấu hiệu giành ưu thế trên chiến trường với hai mũi phản công song song tại Donbass và Kherson trong hai tháng qua.

4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine. Đồ họa: DW.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP, Ukrinform)