Hội An sơ tán du khách khỏi vùng ngập gần 2 m

Nước lũ tràn lên các tuyến đường Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, cách sông Hoài khoảng 500 m, gây ngập sâu khoảng 0,5 m. Cảnh sát giao thông túc trực cảnh báo người dân không đi qua khu vực nước sâu, đồng thời hỗ trợ sơ tán người già, trẻ em đến nơi khô ráo.
Nước lũ tràn lên các tuyến đường Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, cách sông Hoài khoảng 500 m, gây ngập sâu khoảng 0,5 m. Cảnh sát giao thông túc trực cảnh báo người dân không đi qua khu vực nước sâu, đồng thời hỗ trợ sơ tán người già, trẻ em đến nơi khô ráo.
Một số du khách chọn cách di chuyển bằng thuyền từ khách sạn ở khu vực đang ngập, ngược sang bên sông Hoài để mua thức ăn và trải nghiệm đi lại bằng thuyền trên đường phố.
Một số du khách chọn cách di chuyển bằng thuyền từ khách sạn ở khu vực đang ngập, ngược sang bên sông Hoài để mua thức ăn và trải nghiệm đi lại bằng thuyền trên đường phố.
Các thuyền chở khách và người dân sơ tán chạy băng băng trên tuyến đường qua chợ đêm Nguyễn Hoàng.
Các thuyền chở khách và người dân sơ tán chạy băng băng trên tuyến đường qua chợ đêm Nguyễn Hoàng.
Người dân Hội An đã quen với ngập lụt nên nhiều thanh thiếu niên rủ nhau đi dạo phố cổ mùa nước lũ. Công an khuyến cáo người dân không đến những nơi ngập sâu, nước chảy xiết.
Người dân Hội An đã quen với ngập lụt nên nhiều thanh thiếu niên rủ nhau đi dạo phố cổ mùa nước lũ. Công an khuyến cáo người dân không đến những nơi ngập sâu, nước chảy xiết.
Những đoạn đường còn khô ráo trong phố cổ vẫn đông khách du lịch đội mưa dạo chơi.
Những đoạn đường còn khô ráo trong phố cổ vẫn đông khách du lịch đội mưa dạo chơi.
Khu vực ngã ba Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Hoàng lúc 17h20 ngày 27/10. Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết mực nước trên sông Hoài đã vượt báo động hai khoảng 0,25 m vào cuối chiều nay. Lũ tiếp tục lên trong đêm ở Hội An.
Khu vực ngã ba Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Hoàng lúc 17h20 ngày 27/10. Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết mực nước trên sông Hoài đã vượt báo động hai khoảng 0,25 m vào cuối chiều nay. Lũ tiếp tục lên trong đêm ở Hội An.
Nguyễn Đông
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.