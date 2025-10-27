Hội An sơ tán du khách khỏi vùng ngập gần 2 m

Đường Nguyễn Phúc Chu ngập gần 2 m, du khách nước ngoài lưu trú tại các khách sạn, homestay phải sơ tán bằng thuyền đến nơi cao ráo hơn.

Nhiều người lo lắng khi vượt sông Hoài. Chính quyền địa phương, cảnh sát giao thông đã túc trực tại điểm trả khách để động viên, hỗ trợ du khách.