Hội An tiếc nuối resort chiếm mặt tiền biển và bài học từ Vũng Tàu, Quy Nhơn

Ông Nguyễn Văn Sơn chia sẻ tiếc nuối khi Hội An từng phát triển ồ ạt resort ven biển: - Vậy thay đổi nào khiến ông tiếc nuối nhất? - Những năm đầu mới manh nha phát triển du lịch, do chính sách trải thảm đỏ, Hội An thu hút rất nhiều doanh nghiệp về đầu tư. Điều này là tất yếu để phát triển du lịch. Nhưng lúc bấy giờ chúng ta chưa lường hết những tác động đến cảnh quan, môi trường. Hội An cho phát triển ồ ạt resort ven biển, chiếm hết mặt tiền hướng ra biển, làm mất đi tính truyền thống của các làng chài, hồn cốt của đời sống người dân bản địa. Những công trình đã hủy hoại rừng phi lao ven biển dẫn đến sạt lở nhanh hơn, dữ dội hơn, làm cho bờ biển Hội An đứt gãy nhiều chỗ. Trả giá cho việc này là giờ chính quyền phải làm kè giữ bờ biển. Nếu như trở lại được mấy chục năm trước, Hội An sẽ không cho phát triển ồ ạt resort ven biển, giữ lại những rặng phi lao, đồi cát phục vụ bảo tồn làng chài, cảnh quan môi trường. Một tiếc nuối nữa là Hội An bị chảy máu di sản do ảnh hưởng của quá trình phát triển du lịch, đô thị. Nhiều ngôi nhà cổ không còn chủ là người bản địa mà là người nơi khác đến mua, thuê lại. Nhà cổ có ba chức năng, gồm ở, thờ cúng và buôn bán. Song hiện nay nhiều ngôi nhà chỉ buôn bán, mỗi ngày 8h họ cho nhân viên đến mở cửa, 22h đóng cửa. Trước đây phố cổ ngày mùng 1 và 14 âm lịch nhà ai cũng cúng, mùi hương thoang thoảng, còn nay nhiều gia đình chỉ buôn bán nên không thờ cúng ông bà, mất đi hồn phố cổ. Nhà không có người ở dễ sinh ra cháy nổ.