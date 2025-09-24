Cô giáo chỉ phạt học sinh đánh con tôi viết bản kiểm điểm

Con tôi bị bạn tát, đấm, thậm chí lấy then cửa đập vào cổ và lưng... nhưng cô giáo chỉ gọi lên nhắc nhở, bắt viết bản kiểm điểm.

Con tôi từng nhiều lần bị bạo lực học đường. Con bị bạn tát, đấm, thậm chí lấy then cửa đập vào cổ và lưng, bị ném đá vào người...Vào tiết học, mấy bạn cá biệt kia cũng liên tục gây mất trật tự, khiến lớp rất ồn ào. Có nhiều tiết học cô giáo phải dùng 10-15 phút để ổn định trật tự lớp học. Vì vậy, thay bằng được học 45 phút, nhiều tiết học sinh lớp con tôi chỉ còn được học 30-35 phút.

Không chỉ thời gian học bị rút ngắn lại một cách vô lý mà các con còn phải học trong tình trạng các thầy, cô giáo rất không thoải mái về mặt tâm lý. Bởi không giáo viên nào có thể dồn hết tâm sức giảng bài trong tình trạng bực bội, lớp học mất trật tự như vậy được.

Có lần con tôi về nhà và khóc rất nhiều. Tôi gặng hỏi thì con nói bị bạn đánh. Tôi hỏi: "Con đã báo lại cho cô chủ nhiệm chưa?". Con đáp: "Con không báo cô đâu vì chẳng được gì cả. Lần trước bạn đánh, con cũng báo cô rồi. Nhưng bạn cũng chỉ bị gọi lên nhắc nhở với viết cái bản kiểm điểm thôi. Bạn có sợ đâu, hôm nay bạn lại đánh con lần nữa. Mẹ có thể đến trường xử lý giúp con không?".

Năm đó, con tôi học lớp 7. Một cậu bé ở độ tuổi 13 nhưng dường như đã mất hoàn toàn niềm tin vào cách giải quyết vấn đề của nhà trường. Bởi vì khi đã thực hiện toàn bộ những biện pháp có thể, con tôi vẫn tiếp tục bị bạo hành. Các hình thức kỷ luật đó không thể bảo vệ được con.

Quay lại với Thông tư 19 về việc loại bỏ các hình thức kỷ luật học sinh như buộc thôi học, đình chỉ học..., mấy hôm nay, các đồng nghiệp trong cơ quan tôi hay nói vui với nhau rằng: "Nó sẽ rất được lòng học sinh cá biệt". Không phủ nhận có rất nhiều sự nhân văn ở đây. Nhưng đối với những học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường như con tôi, hoặc các bạn khác bị ảnh hưởng tới thời gian học tập chỉ vì các học sinh phá phách, gây mất trật tự thì sao?

Tôi tự hỏi, nhẹ nhàng với các học sinh ngỗ nghịch như thế thì có quá bất công với các học sinh ngoan hay không? Nạn nhân của bạo lực học đường, cũng cần được bảo vệ chứ? Vậy thì ai sẽ là người đứng ra để lấy lại công bằng cho con tôi? Nếu thầy cô muốn làm điều đó thì sẽ biết sử dụng công cụ gì? Một bản tự kiểm điểm liệu có giải quyết được vấn đề?

Tôi không muốn người lớn và dùng các biện pháp nặng nề để xử lý học sinh hư, thậm chí càng cần tìm cách giáo dục lại các em đó thay vì bỏ mặc. Tôi đồng tình với nguyên tắc bảo vệ, ứng xử phù hợp với học sinh, nhưng cũng cần nghiên cứu kỹ hơn cách xử lý, bởi chỉ nhắc nhở hay kiểm điểm thì quá nhẹ, khó tạo tác động giáo dục. Tôi rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các thầy cô giáo, các em học sinh - những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp, để đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

Phát biểu tại phiên họp Thường vụ Quốc hội sáng 23/9, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng áp dụng hình thức kỷ luật quá nhẹ với học sinh lệch chuẩn sẽ gây hệ lụy xấu cho xã hội, không đáp ứng yêu cầu giáo dục đạo đức. Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ 31/10, quy định mức kỷ luật cao nhất với học sinh là viết bản tự kiểm điểm, thay cho đình chỉ học như trước. Bộ cho biết văn bản thể hiện chủ trương tách bạch giữa kỷ luật học đường với các biện pháp xử lý hành chính hay hình sự, vốn thuộc phạm vi của pháp luật. Theo đó, kỷ luật trong nhà trường được định hướng mang tính giáo dục, nhằm giúp học sinh nhận ra sai lầm, tự giác sửa chữa và rèn luyện lối sống tích cực.