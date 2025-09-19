Cắm nhang, đặt gạch đánh dấu sa hình để đối phó thi giấy phép lái xe

Bằng lái không phải là 'giấy phép hợp thức hóa tay lái yếu', mà phải là chứng nhận một người đủ khả năng tham gia giao thông an toàn.

Sáng nay, đọc tin CSGT Nghệ An phải xóa vạch kẻ, vỏ chai, hay thậm chí là nén nhang cắm xuống đất để đánh dấu trong bài thi sa hình sát hạch giấy phép lái xe, tôi bật cười trong ngao ngán. Tôi cười vì sự sáng tạo của các thí sinh đúng là vô biên, nhưng thở dài vì cái cách học và thi kiểu đối phó đã ăn sâu quá lâu vào tiềm thức của nhiều người Việt.

Thực tế, tôi thấy nhiều người coi bằng lái đơn thuần như "tấm giấy thông hành", chứ không phải chứng nhận năng lực. Miễn có tấm bằng trong túi là họ yên tâm lái xe, còn kỹ năng lái thực tế thì "ra đường học sau". Đó là lý do nhiều vụ tai nạn xảy ra không chỉ do ý thức, mà còn do người cầm lái thiếu kỹ năng cơ bản. Nếu ngay cả bài thi sa hình cũng phải nhờ vạch đánh dấu thì thử hỏi ra đường thực tế, ai đánh dấu cho ta lúc vào cua hay lúc dừng đèn đỏ?

Tôi ủng hộ việc CSGT xóa hết những dấu hiệu gợi ý để đánh giá đúng thực chất trình độ của thí sinh. Nó có thể khiến thí sinh thi khó hơn, tỷ lệ trượt tăng lên, nhưng chính sự khó đó mới buộc người học phải rèn luyện nghiêm túc và thi bằng thực lực. Đỗ bằng lái đâu chỉ là "qua môn", mà là sự đảm bảo cho an toàn của chính mình và của người khác.

Tôi từng chứng kiến một người bạn của mình thi bằng lái xe ba lần mới đậu, vì lần đầu quen "học mẹo", lần sau không còn dấu vạch thì loay hoay, không làm được. Nhưng nhờ thế, bạn mới chịu luyện tập kỹ hơn. Sau khi có bằng, giờ cậu lái xe tự tin, ít khi phạm lỗi, phạm luật. Nếu hôm đó cậu qua được nhờ "dấu hiệu gợi ý", thì có lẽ bây giờ vẫn lái xe trong nỗi sợ hãi và bất an.

Tôi nghĩ chuyện này phản ánh một vấn đề lớn hơn: thói quen "ăn xổi" của nhiều người Việt trong nhiều lĩnh vực, không chỉ trong học lái xe. Từ việc học ngoại ngữ để thi lấy chứng chỉ, học thuộc "tủ" để vượt qua kỳ thi, đến việc tìm lối tắt trong công việc... Tất cả đều có chung một hệ quả: năng lực thật không được trau dồi, chỉ tạo ra ảo tưởng thành công.

Một cú đánh lái vô lề đường có thể trả giá bằng mạng sống, chứ không chỉ là con điểm trượt trong bài thi. Vì vậy, tôi mong các trung tâm sát hạch và lực lượng CSGT kiên quyết hơn nữa trong việc làm sạch sân bãi, đảm bảo sự công bằng, minh bạch. Có thể sẽ có nhiều lời than phiền, nhưng tôi tin về lâu dài, đó là cách duy nhất để trả lại đúng ý nghĩa của kỳ thi sát hạch lái xe.

Bằng lái không phải là "giấy phép hợp thức hóa tay lái yếu", mà phải là chứng nhận một người đủ khả năng tham gia giao thông an toàn. Và để làm được điều đó, ngay từ sân sát hạch, chúng ta phải học cách đi bằng đôi mắt và kỹ năng của chính mình, thay vì trông chờ vào những dấu vạch hay nén nhang.

Nam Thanh