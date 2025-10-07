'Mẹ và vợ tôi say đắm Hoàng Hường'

'Nghe tin Hoàng Hướng bị khởi tố, mẹ tôi một mực không tin, gạt phăng mọi chỉ trích để bảo vệ thần tượng của mình tới cùng'.

"Hoàng Hường vốn nổi tiếng với các video khoe tiền, livestream tung tiền từ thiện dữ lắm nên được rất nhiều các cụ già ở quê hâm mộ. Cái gì họ cũng chia sẻ, bảo vệ thần tượng, mua rất nhiều hàng để ủng hộ. Như mẹ và vợ tôi cũng được tặng này, tặng kia, cũng mua đủ các loại sản phẩm nha khoa với giá khoảng 200 triệu đồng".

Đó là chia sẻ của độc giả Bác Vũ sau thông tin "Hoàng Hường bị khởi tố". Ngày 4/10, Bộ Công an cho biết quyết định bắt tạm giam Hoàng Hường cùng Giám đốc Công ty Cavipha, Giám đốc Công ty K&B và 2 người khác với cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng. Là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, nổi lên nhờ các livestream quảng cáo thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và những video khoe sự giàu có, từ thiện gây tranh cãi, Hoàng Hưởng trở thành thần tượng trên mạng xã hội của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ trung niên, cao tuổi.

Cũng có người thân mê đắm Hoàng Hường, bạn đọc Lav bình luận: "Mẹ tôi cũng là một người xem Hoàng Hường như thần tượng. Hôm rồi tôi cho mẹ xem tin cô này bị khởi tố nhưng mẹ một mực không tin, cho rằng tin giả chứ idol vẫn đang đi làm từ thiện. Tôi nói thế nào mẹ cũng gạt phăng. Không hiểu mấy KOL kiểu này làm 'bùa mê thuốc lú' gì mà khiến nhiều người mê muội đến vậy? Mà không chỉ mỗi mẹ tôi, rất nhiều bà cô lớn tuổi xung quanh cũng là 'fan cứng' của Hoàng Hường".

>> KOL 'ngáo quyền lực'

"Tôi chưa bao giờ nghe tên Hoàng Hường, cho đến khi mẹ chồng kể một cách đầy ngưỡng mộ về người phụ nữ này tài giỏi, giàu có thế nào, làm từ thiện nhiều ra sao? Mẹ còn mua hẳn một cặp dầu gội - xả bé xíu của thần tượng với giá 500.000 đồng mà không tiếc tiền. Thế nhưng, dùng thử một lần thấy quá chán, và tôi chẳng bao giờ thấy mẹ dùng lại", độc giả Thảo nói thêm.

Bạn đọc Chinh Vu về chính câu chuyện của mình: "Mẹ vợ tôi từng tuyên bố: 'Mẹ bây giờ ăn đáng bao nhiêu' để biện minh cho việc mang tiền đi mua thực phẩm chức năng được người ta rao bán trên mạng. Có bao nhiêu lương hưu tôi thấy mẹ đều mang đi mua sản phẩm hết. Con cái chúng tôi góp ý thế nào bà cũng không nghe, rất bất lực".

Điều tra ban đầu cho thấy, từ 1/2021 đến 6/2025 hệ sinh thái của KOL này để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng. Tội danh khởi tố bước đầu là "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Trước khi Hoàng Hường bị khởi tố, một số công ty liên quan đến cô từng bị xử phạt hành chính vì vi phạm các quy định quảng cáo. Gần đây, nhiều nhân vật nổi tiếng khác, khởi đầu từ vị trí các KOL,cũng bị bắt liên quan đến các vi phạm trong hoạt động kinh doanh, quảng cáo, lừa dối khách hàng. Sự việc gợi ra vấn đề rộng hơn, không chỉ giới hạn trong một cá nhân, mà còn liên quan đến nhóm đối tượng lớn hơn - KOL nói chung.

