Hoàn thành nâng cấp đường băng 1B Nội Bài

Sau khi đường băng 1B khai thác, dự án vào giai đoạn 2, đường cất hạ cánh 11L/29R (1A) sẽ được đóng để sửa chữa từ 1/10, dự kiến đầu năm 2022 sẽ hoàn thành.

Ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cho biết các chuyến bay sẽ được khai thác an toàn hơn trước nhờ chất lượng đường băng, thiết bị dẫn đường, chiếu sáng tốt hơn, máy bay thoát nhanh hơn trước. Do đó, hiệu suất an toàn và tần suất khai thác các chuyến bay tối đa theo giờ tại sân bay Nội Bài sẽ cao hơn trước.