Họa sĩ 14 tuổi tặng nửa tỷ đồng cho sinh viên nghèo

Họa sĩ Xèo Chu, 14 tuổi, dành số tiền bán đấu giá thành công bức tranh NFT hơn 500 triệu đồng cho sinh viên nghèo.

Ngày 21/8, Xèo Chu thông qua quỹ học bổng VietSeeds tặng 20 laptop và 10 suất học bổng cho sinh viên năm cuối có hoàn cảnh khó khăn. "Em thấy rất may mắn vì có ba mẹ yêu thương, chăm lo, có khả năng đi học. Em muốn mang số tiền mình kiếm được giúp các anh chị tiếp tục con đường học vấn mà không bị gián đoạn bởi những khó khăn do Covid -19", họa sĩ nói.

Bà Cát Tường, giám đốc điều hành quỹ, cho biết: "Hàng năm, quỹ kết nối với các cá nhân, tổ chức chung tay tài trợ cho hàng trăm em sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, dịch kéo dài và năm học mới cận kề mà còn nhiều em chưa nhận được sự giúp đỡ của mạnh thường quân. Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của Xèo Chu".

Tác phẩm "Hoa mai may mắn" của Xèo Chu được trả giá gần 23 nghìn USD trên sàn Binance NFT hôm 6/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đầu tháng 8, bức tranh NFT (viết tắt của Non-Fungible Token - thuật ngữ chỉ một tài sản số sử dụng công nghệ blockchain) đầu tay tên Hoa mai may mắn của Xèo Chu được đấu giá thành công trên sàn giao dịch Binance NFT với giá quy đổi gần 23.000 USD. Ngoài ra, cậu mở triển lãm trực tuyến Pandemic Paintings gây quỹ vì cộng đồng. Họa sĩ cùng gia đình dùng 2,9 tỷ đồng từ bán tranh để mua máy thở, thiết bị y tế cho bệnh viện Đại học Y Dược.

Xèo Chu tên thật là Phó Vạn An, sinh năm 2007, là con một chủ phòng tranh tại TP HCM. Cậu đến với hội họa năm bốn tuổi sau khi xin mẹ đi học vẽ cùng hai anh. Cuối năm 2019, cậu có triển lãm đầu tay ở Phòng trưng bày George Berges, New York (Mỹ). Theo Reuters, Xèo Chu được so sánh với danh họa người Mỹ Jackson Pollock, một tên tuổi trong trường phái trừu tượng thập niên 1940-1950. Hồi tháng 6, cậu nhận được giải "Khát vọng Dế Mèn" với chùm tranh về thiên nhiên và cuộc sống.

Gần đây, một số triển lãm tranh trực tuyến được tổ chức vì các hoạt động cộng đồng. Cuối tháng 6, Trung tâm Mỹ thuật Bụi tổ chức phiên đấu giá online gồm hơn 20 bức, các họa sĩ tình nguyện quyên góp 10%-100% giá trị bức tranh. Người đấu giá bình luận công khai trên fanpage chính thức của ban tổ chức, dưới mỗi tranh ưng ý. Số tiền thu được gây quỹ cho bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM chống dịch.

