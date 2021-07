Họa sĩ Xèo Chu tặng thiết bị y tế chống dịch

TP HCMXèo Chu - họa sĩ 14 tuổi - dùng 2,9 tỷ đồng từ bán tranh để mua máy thở, thiết bị y tế ủng hộ lực lượng chống dịch.

Chiều 21/7, họa sĩ trao sáu máy thở, hai máy sốc tim, 1.000 bộ bảo hộ y tế cá nhân (PPE) và 10.000 khẩu trang N95 cho bệnh viện Đại học Y Dược. Bác sĩ Nguyễn Hữu Thịnh - Trưởng phòng Vật tư thiết bị bệnh viện - cho biết hiện tại đơn vị cần trang bị vật tư y tế để chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19. Ông nói: "Tôi cảm ơn sự đóng góp của Xèo Chu cũng như các đơn vị, cá nhân hỗ trợ công tác phòng chống dịch của bệnh viện. Tất cả đều là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, cùng ngành y tế và toàn dân, vững tâm hơn trong thời điểm còn nhiều thử thách này".

Xèo Chu (trái) bên PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc - giám đốc bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, chiều 21/7. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trước đó, Xèo Chu mở triển lãm trực tuyến Pandemic Paintings gây quỹ vì cộng đồng. Cậu giới thiệu 20 tác phẩm về ba chủ đề: Hoa, Ruộng bậc thang, Biển. Ở hai phiên đấu giá trực tuyến vào ngày 18 và 20/7, họa sĩ nhí bán tám bức tranh. Bức tranh về cảnh hoàng hôn trên biển đấu giá cao nhất được 320 triệu đồng.

Ngoài ra, cậu cùng gia đình chuyển số tiền 388 triệu đồng bán tranh phiên bản giới hạn cho bếp ăn bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để mua thêm rau, củ quả, tiếp sức cho y, bác sĩ. Hồi tháng 11/2020, cậu dùng toàn bộ tiền bán tranh trong triển lãm Flower 2020 - Big world, Little eyes (Hoa 2020 - Thế giới lớn qua đôi mắt nhỏ) giúp học sinh khó khăn của bảy trường thuộc tỉnh Quảng Trị.

Một bức tranh về biển trong không gian triển lãm "Pandemic Paintings" tại nhà riêng của Xèo Chu ở TP HCM. Bức tranh này được chuyển tải lên website để khán giả đấu giá, bán được 320 triệu đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Xèo Chu tên thật là Phó Vạn An, sinh năm 2007, là con một chủ phòng tranh tại TP HCM. Cậu đến với hội họa năm bốn tuổi sau khi xin mẹ đi học vẽ cùng hai anh. Cuối năm 2019, cậu có triển lãm đầu tay ở Phòng trưng bày George Berges, New York (Mỹ). Theo Reuters, Chu được so sánh với danh họa người Mỹ Jackson Pollock, một tên tuổi trong trường phái trừu tượng thập niên 1940 - 1950. Hồi tháng 6, Xèo Chu nhận được giải "Khát vọng Dế Mèn" với chùm tranh về thiên nhiên và cuộc sống.

Gần đây, một số triển lãm tranh trực tuyến được tổ chức vì các hoạt động cộng đồng. Cuối tháng 6, Trung tâm Mỹ thuật Bụi tổ chức phiên đấu giá online gồm hơn 20 bức, các họa sĩ tình nguyện quyên góp 10%- 100% giá trị bức tranh. Người đấu giá bình luận công khai trên fanpage chính thức của ban tổ chức, dưới mỗi tranh ưng ý. Số tiền thu được gây quỹ cho bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM chống dịch.

Tâm Giao