Xèo Chu triển lãm tranh trực tuyến

Xèo Chu - họa sĩ 14 tuổi - mở triển lãm trực tuyến "Pandemic Paintings" gây quỹ góp phần ủng hộ y bác sĩ chống dịch ở TP HCM.

Từ ngày 16 đến ngày 22/7, trên một website, họa sĩ nhí giới thiệu 20 tác phẩm về ba chủ đề: Hoa, Ruộng bậc thang, Biển. Triển lãm sử dụng công nghệ 3D - thực tế ảo, giúp khán giả "đi" từ phòng này sang phòng khác, bấm trực tiếp lên bức ảnh để ngắm tranh nhiều góc độ.

Không gian triển lãm "Pandemic Paintings" tại nhà riêng của Xèo Chu ở TP HCM được chuyển tải lên website để khán giả có thể thưởng thức các tác phẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Xèo Chu vẽ loạt tranh biển ở đợt dịch thứ tư. Cậu cho biết có cảm hứng về chủ đề này trong những ngày ở Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Cậu muốn gửi gắm thông điệp về sự gần gũi thiên nhiên, tìm bình yên và hạnh phúc trong những điều giản dị. Còn bộ Hoa Xèo Chu sáng tác trong đợt dịch và thiên tai hồi năm ngoái. Bộ Ruộng bậc thang ghi lại những trải nghiệm cảm xúc của họa sĩ trước vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên vùng cao.

Trong sáu ngày triển lãm, hai phiên đấu giá trực tuyến sẽ diễn ra vào ngày 18 và 20/7. Tiền bán tranh dùng ủng hộ công tác phòng chống Covid-19 của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Xèo Chu nói theo dõi tin tức hàng ngày và xúc động trước hình ảnh, câu chuyện về các y bác sĩ ngày đêm chống dịch.

Bức "Ruộng bậc thang" của Xèo Chu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Xèo Chu tên thật là Phó Vạn An, sinh năm 2007, là con một chủ phòng tranh tại TP HCM. Cậu đến với hội họa năm bốn tuổi sau khi xin mẹ đi học vẽ cùng hai anh. Cuối năm 2019, cậu có triển lãm đầu tay ở Phòng trưng bày George Berges, New York (Mỹ). Theo Reuters, Chu được so sánh với danh họa người Mỹ Jackson Pollock, một tên tuổi trong trường phái trừu tượng thập niên 1940 - 1950. Hồi tháng 6, Xèo Chu nhận được giải "Khát vọng Dế Mèn" với chùm tranh về thiên nhiên và cuộc sống.

Tâm Giao