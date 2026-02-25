Hòa Minzy phối áo dài với loạt túi hiệu

Sở thích dùng túi hiệu của Hòa Minzy khiến khán giả chú ý trong hai năm trở lại đây. Cô sở hữu hàng chục chiếc đa dạng kích cỡ, màu sắc của các thương hiệu đình đám như Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton.

Cô hiện là một trong những giọng ca trẻ đắt show, có thu nhập ổn định.