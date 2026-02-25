Hòa Minzy phối áo dài với loạt túi hiệu

Đầu năm, Hòa Minzy về quê ở Bắc Ninh đón Tết Bính Ngọ cùng người thân. Khi du xuân, cô chọn áo dài họa tiết sắc màu, phối cùng túi hiệu Hermès Birkin.
Điểm nhấn trên túi là dây trang trí hình con ngựa - phụ kiện nổi tiếng của hãng. Màu gold cũng nằm trong sản phẩm được tín đồ thời trang săn lùng.
Hòa Minzy chụp ảnh cùng người hâm mộ khi đi lễ ở chùa Bút Tháp, Bắc Ninh.
Trong ngày Mùng 1 Tết, cô xách cùng kiểu túi nhưng phối với áo dài kim sa lót ren và lụa.
Ca sĩ nhảy theo nhạc Vạn sự như ý - ca khúc gây sốt của Trúc Nhân - khi đón Tết tại nhà.
Trong ngày đầu năm mới, cô phối trang phục truyền thống cùng chiếc túi Hermes Birkin khác màu.
Theo Vogue, dòng Hermes Birkin được mệnh danh "thời trang của giới thượng lưu" hay "mang tính biểu tượng toàn cầu". Khi phối đồ với phụ kiện xa xỉ, Hòa Minzy chọn phong cách trang điểm và làm tóc tự nhiên.
Hòa Minzy xách túi Lady Dior làm điểm nhấn khi mặc áo dài hồng fuchsia. Thiết kế kinh điển của nhà mốt Pháp có giá 5.500 USD (gần 137 triệu đồng) cho cỡ mini.
Mẫu túi tương tự được cô xách du xuân vào năm 2025.
Sở thích dùng túi hiệu của Hòa Minzy khiến khán giả chú ý trong hai năm trở lại đây. Cô sở hữu hàng chục chiếc đa dạng kích cỡ, màu sắc của các thương hiệu đình đám như Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton.
Cô hiện là một trong những giọng ca trẻ đắt show, có thu nhập ổn định.
Hòa Minzy, 31 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Rời cuộc thi, cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, lần lượt có các hit như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân), Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung).
Năm 2025, cô tạo cơn sốt với MV Bắc Bling, hiện hút gần 300 triệu lượt xem trên YouTube, đoạt 30 chiếc cúp và bằng khen tại các giải thưởng, chương trình vinh danh. Ngày 1/2, cô tổ chức concert đầu tiên kỷ niệm chặng đường 12 năm làm nghề, hút gần 8.000 khán giả ở TP HCM.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp