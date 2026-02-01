Hàng nghìn fan cổ vũ concert của Hòa Minzy

Sự kiện kỷ niệm chặng đường 12 năm làm nghề của Hòa Minzy được cô và êkíp chuẩn bị gần một tháng qua. Từ chiều, nhiều fan có mặt để làm thủ tục check in, cổ vũ thần tượng.

2025 là năm bùng nổ của Hòa Minzy với nhiều thành tựu. MV Bắc Bling của cô hiện hút gần 300 triệu lượt xem trên YouTube. Nhạc phẩm đoạt giải Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent Awards 2025 cùng loạt giải thưởng Làn Sóng Xanh, Tinh hoa Việt. Cô còn được ghi nhận năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng.

Sau concert Bắc Bling và buổi họp fan ở Hà Nội, cô quyết định tổ chức concert đầu tay tại TP HCM, dự kiến quy tụ 8.000 khán giả. Đây là đêm nhạc riêng lớn nhất sự nghiệp của cô.