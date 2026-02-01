Hàng nghìn fan cổ vũ concert của Hòa Minzy

Sự kiện kỷ niệm chặng đường 12 năm làm nghề của Hòa Minzy được cô và êkíp chuẩn bị gần một tháng qua. Từ chiều, nhiều fan có mặt để làm thủ tục check in, cổ vũ thần tượng.
2025 là năm bùng nổ của Hòa Minzy với nhiều thành tựu. MV Bắc Bling của cô hiện hút gần 300 triệu lượt xem trên YouTube. Nhạc phẩm đoạt giải Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent Awards 2025 cùng loạt giải thưởng Làn Sóng Xanh, Tinh hoa Việt. Cô còn được ghi nhận năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng.
Sau concert Bắc Bling và buổi họp fan ở Hà Nội, cô quyết định tổ chức concert đầu tay tại TP HCM, dự kiến quy tụ 8.000 khán giả. Đây là đêm nhạc riêng lớn nhất sự nghiệp của cô.
Nhóm bạn trẻ thuộc câu lạc bộ fan của Hòa Minzy ở Cần Thơ. Họ có mặt tại TP HCM trước một ngày để xem show. Trần Ngọc Thúy (trái), 25 tuổi, nói: "Chúng tôi mong chờ nghe các bản hit gắn bó sự nghiệp của chị trong 12 năm. Tôi tin trong năm nay, chị sẽ còn bùng nổ hơn".
Nhiều khán giả xuất hiện trong trang phục áo yếm, váy đụp giống Hòa Minzy trong MV Bắc Bling.
Fan nhí Mẫn Chi, 6 tuổi, được mẹ dẫn đi xem concert. Phụ huynh cho biết bé yêu thích, thuộc làu ca khúc Bắc Bling.
Các khán giả được tặng khăn quàng in hình Hòa Minzy bản hoạt hình.
Nhóm fan người Bắc Ninh, đồng hương Hòa Minzy, đến cổ vũ ca sĩ. Họ sinh sống ở TP HCM và một số tỉnh lân cận.
Khán giả gửi lời chúc Hòa Minzy.
Vũ Thị Thu Thủy (phải), 43 tuổi, nói: "Tôi tự hào khi có ca sĩ đồng hương làm rạng rỡ vùng đất Kinh Bắc, nhất là sau MV Bắc Bling tôn vinh văn hóa quê nhà".
Từ trái qua: Ngọc Trân, Mai Thương, Thu Ngân. Họ 25 tuổi, là fan lâu năm của ca sĩ.
Chị Kim Thúy (trái) và con gái Hiếu Ngân có mặt từ sớm để chờ concert. Hiếu Ngân bắt đầu yêu thích Hòa Minzy từ ca khúc Rời bỏ. Thấy con nghe nhạc của ca sĩ, chị Thúy tìm hiểu rồi cũng yêu thích. Ngoài âm nhạc, họ thích năng lượng tươi vui của ca sĩ trên sân khấu.
Khán giả Nguyễn Thị Huyền (trái, 44 tuổi) làm thủ tục check in trước giờ diễn ra show. Cả gia đình chị là fan của Hòa Minzy. Khi biết thông tin cô tổ chức concert, chị mua vé xem show cùng con gái.
Trong concert, Hòa Minzy mời Đinh Hà Uyên Thư làm tổng đạo diễn, phần ánh sáng do Long Kenji đảm nhận. Ba giám đốc âm nhạc của show gồm Hoài Sa, Masew, Mew Amazing. Dàn khách mời gồm nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Quốc Thiên, Đức Phúc, Erik, Tuấn Cry, rapper Suboi, Rhyder.
Hòa Minzy, 31 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Rời cuộc thi, cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, lần lượt có các hit như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân), Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung).
Không khí khán giả trước giờ concert.
Bài, ảnh: Tân Cao