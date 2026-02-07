Vũ đạo trong MV 'Vạn sự như ý' của Trúc Nhân gây sốt

Điệu nhảy "Tằng tằng tắng tăng" trong MV triệu view của Trúc Nhân được người lớn, trẻ em cover dịp Tết vì gần gũi, vui nhộn.

Ngày 30/1, Trúc Nhân biểu diễn nhạc phẩm trên sân khấu lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025. Cuối tiết mục, anh hướng dẫn mọi người thực hiện điệu nhảy. Hàng trăm người gồm đồng nghiệp, ban nhạc, khán giả đồng loạt đứng dậy hòa nhịp, tạo không khí bùng nổ.

Trúc Nhân hướng dẫn đồng nghiệp, khán giả nhảy vũ điệu trong MV "Vạn sự như ý" Trúc Nhân chỉ mọi người nhảy theo nhạc ở Làn Sóng Xanh. Video: Ban tổ chức cung cấp

Tên vũ đạo được Trúc Nhân đặt theo chuỗi âm thanh vui tai - điểm nhấn trong MV. Sau gần một tháng, sản phẩm hút hơn 11 triệu view trên YouTube, được nhận xét thành công nhất trong loạt dự án nhạc Tết phát hành đầu năm.

Hàng trăm video cover gây sốt trên nền tảng số. Ca khúc được sử dụng tại tiệc tất niên của nhiều công ty, do nhân viên văn phòng thể hiện. Các nhóm nhảy chuyên nghiệp, người trẻ diện áo dài tung hứng theo nhạc trên phố, đi du lịch. Khán giả lớn tuổi, học sinh, trẻ em cũng hưởng ứng.

Trúc Nhân cho biết trong buổi thu âm hồi tháng 11/2025, anh cùng nhóm DTAP "nhảy cho vui" theo nhạc. Tuy nhiên, họ thấy hợp nên quyết định chọn làm vũ đạo. Anh liên hệ biên đạo Tân Nguyễn, nhờ hỗ trợ thêm động tác để đưa vào MV.

Hậu trường sáng tạo điệu nhảy trong MV 'Vạn sự như ý' của Trúc Nhân Hậu trường sáng tạo điệu nhảy trong MV.

Biên đạo Việt Phạm nhận xét điệu nhảy được yêu thích vì dễ thực hiện, tạo cảm giác vui vẻ. Khi anh hướng dẫn học viên thực hiện theo phong cách zumba, mọi người chỉ mất vài lần tập là nhuần nhuyễn.

Trúc Nhân nói: "Tôi ấn tượng với nhiều video đầu tư trang phục, ý tưởng. Có nhóm gồm các cô lớn tuổi, sẵn sàng đội nắng và nhảy hăng say. Cảm ơn mọi người đã góp phần đưa MV lan tỏa", ca sĩ nói.

Trong MV, ca sĩ mời 68 đồng nghiệp tham gia diễn xuất. Âm nhạc kết hợp truyền thống - hiện đại, bản phối xuất hiện nhiều nhạc cụ nhằm tạo không khí lễ hội. Phần rap sử dụng các cụm từ quen thuộc như "Tấn tài tấn lộc", "An khang thịnh vượng", "Công thành danh toại".

Ca từ được DTAP viết theo phong cách giản dị. "Vạn sự như ý" - câu chúc cửa miệng của người Việt vào ngày Tết - được lặp lại. Trúc Nhân còn đầu tư phần hình ảnh, mang đến không gian đậm chất Tết cổ truyền.

68 sao góp mặt trong MV 'Vạn sự như ý' của Trúc Nhân MV "Vạn sự như ý" phát hành ngày 8/1.

Anh tên đầy đủ Nguyễn Trúc Nhân, 34 tuổi, quê Bình Định, được khán giả biết đến sau cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên (2012). Khi hoạt động chuyên nghiệp, anh phát hành nhiều ca khúc hút hàng chục và trăm triệu view. Trúc Nhân từng nhận năm đề cử và thắng ba lần tại giải Cống Hiến.

Tân Cao

Video: Êkíp nhân vật cung cấp