Hòa Minzy ra mắt MV 'Nỗi đau giữa hòa bình'

Hòa Minzy ra mắt video nhạc phim "Mưa đỏ" - ca khúc Nguyễn Văn Chung sáng tác - tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng.

MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' MV "Nỗi đau hòa bình" - Hòa Minzy, phát tối 22/8. Video: Nhân vật cung cấp

Tại buổi giới thiệu MV ở TP HCM chiều 22/8, Hòa Minzy cho biết trong chuyến thăm Quảng Trị vào ngày 27/7, cô được nghe câu chuyện của những người mẹ Việt Nam anh hùng, truyền cảm hứng cho cô thực hiện sản phẩm. Ca sĩ hóa thân người vợ có chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

Nỗi đau giữa hòa bình do Nhu Đặng đạo diễn với bối cảnh ở Nghĩa trang Trường Sơn - Quảng Trị và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Êkíp dùng một số phân cảnh trong phim Mưa đỏ lồng ghép vào video để nói về sự tàn khốc của chiến tranh. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, sau gần một tuần tìm hiểu, xem phim để nuôi mạch cảm xúc.

Hòa Minzy cũng mời mẹ Việt Nam anh hùng trẻ nhất nước hiện nay - Lê Thị Minh Thủy - đến dự buổi họp báo. Chồng chị - thượng tá Dương Văn Thanh - công tác ở Trung đoàn Không quân 910, Trường Sĩ quan không quân Nha Trang (Khánh Hòa). Năm 2005, khi anh đang làm nhiệm vụ huấn luyện học viên trên máy bay huấn luyện phản lực và gặp sự cố kỹ thuật và hy sinh. Năm 2007, anh được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Con trai chị - phi công Dương Lê Minh - cũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện bay. Năm 2018, chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng" khi chỉ mới hơn 50 tuổi.

Hòa Minzy hát 'Nỗi đau giữa hòa bình' Hòa Minzy hát "Nỗi đau giữa hòa bình" trong concert "Tự hào là người Việt Nam". Video: Anh Phú

Hòa Minzy kêu gọi mọi người cùng đứng dậy để tri ân chị Lê Thị Minh Thủy. Mẹ Việt Nam anh hùng trẻ tuổi nhất hiện nay đã bật khóc khi nhận được những bức chân dung của chồng con từ ca sĩ.

Ở sự kiện, nhiều sao Việt như ca sĩ Đan Trường, Chi Pu, Ngô Kiến Huy, diễn viên Lý Nhã Kỳ, Tiến Luật, Huỳnh Lập, MC Thanh Bạch, Hoa hậu Tiểu Vy đến chúc mừng ca sĩ.

Trang Pháp khóc khi xem MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trang Pháp khóc nói chiến tranh đã qua đi nhưng có những sự hy sinh mà thế hệ hôm nay không thể quên. "Tôi thật sự khâm phục Hòa Minzy khi lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước một cách chân thành", ca sĩ nói.

Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, lấy bối cảnh cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị từ ngày 28/6/1972 đến 16/9/1972. Phim do Đặng Thái Huyền đạo diễn dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai - từng đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016, giải A Giải thưởng Bộ Quốc phòng. Dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt trẻ như Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng. Phim sẽ ra rạp vào ngày 2/9 trên toàn quốc.

Hòa Minzy cùng mẹ Việt Nam anh hùng - Lê Thị Minh Thủy (trái) - xúc động trong họp báo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hòa Minzy, 30 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có bản nhạc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Đầu năm 2025, cô ra MV Bắc Bling, tạo nên bản hit lớn trong sự nghiệp của ca sĩ.

Hòa Minzy tri ân bà mẹ Việt Nam anh hùng Hòa Minzy tri ân người mẹ Việt Nam anh hùng - Lê Thị Minh Thủy - trong họp báo. Video: Hoàng Dung

