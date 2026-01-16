Hòa Minzy áp lực khi làm concert đầu tay

Ca sĩ Hòa Minzy cho biết mất ngủ khi chuẩn bị cho concert cá nhân đầu tiên, dự kiến hút gần 8.000 khán giả.

Ngày 15/1, Hòa Minzy cùng êkíp bắt đầu dựng sân khấu, nửa tháng trước khi sự kiện diễn ra ở TP HCM. Đây là đêm nhạc riêng lớn nhất sự nghiệp của cô sau 12 năm làm nghề.

Năm 2025, Hòa Minzy tổ chức họp fan tại Hà Nội, nhận được sự ủng hộ của khán giả. Sau "cơn sốt" với Bắc Bling, cô muốn tổ chức thêm hoạt động tương tự ở TP HCM để tri ân người hâm mộ. Theo Hòa Minzy, cô nhen nhóm làm concert trong hai năm qua. Khi họp bàn, êkíp quyết định đẩy quy mô sự kiện để thỏa mong ước của ca sĩ.

Từng hát trước hàng chục nghìn người nhưng Hòa Minzy cho biết "chưa bao giờ thấy áp lực như hiện tại". Khi bắt tay thực hiện, cô dần cảm nhận thử thách. Ca sĩ nói mất ngủ nhiều đêm liên tiếp, luôn tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lo lắng.

Concert chia ra 18 hạng vé, đặt theo tên các bài hát mà Hòa Minzy từng phát hành với mức giá từ 1,2 đến 4 triệu đồng. Trong các ngày mở bán, Hòa Minzy như "ngồi trên đống lửa" bởi sợ "show ế". Cô thở phào mỗi lần êkíp thông báo nhiều khu vực nhanh chóng hết vé.

Hòa Minzy nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, trong đó có hai người em thân thiết là Đức Phúc, Erik. Mỗi người chi 50 triệu đồng để mua 100 vé, khiến ca sĩ xúc động. Nhiều sao khác như người mẫu Minh Tú, diễn viên Diệu Nhi chia sẻ thông tin trên trang cá nhân, góp phần lan tỏa sự kiện.

Ca sĩ giới thiệu các món quà như khăn, móc khóa hoạt hình mà fan sẽ được tặng khi tham gia concert.

Cô mời Đinh Hà Uyên Thư làm tổng đạo diễn, phần ánh sáng do Long Kenji đảm nhận. Ba giám đốc âm nhạc của show gồm Hoài Sa, Masew, Mew Amazing. Dàn khách mời gồm nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Quốc Thiên, Đức Phúc, Erik, Tuấn Cry, rapper Suboi, Rhyder. Hòa Minzy cho biết dàn dựng nhiều tiết mục mới, trong đó sẽ có màn kết hợp bí mật, hứa hẹn tạo bất ngờ cho khán giả. Hiện ca sĩ tập trung phần lớn thời gian cho việc tập các ca khúc, vũ đạo.

Hòa Minzy, 31 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Rời cuộc thi, cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, lần lượt có các hit như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống Hiến.

Đầu năm 2025, Hòa Minzy phát hành MV Bắc Bling gây tiếng vang, hút gần 300 triệu view trên YouTube. Nhạc phẩm đoạt giải Âm nhạc truyền cảm hứng tại lễ trao giải Vietnam iContent 2025. Dự án còn giúp Hòa Minzy vào đề cử hàng loạt giải thưởng, sẽ trao giải trong tháng 1.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp