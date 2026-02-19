Hoa hậu Thanh Thủy: 'Tôi không tìm kiếm sự hoàn hảo'

Hoa hậu Thanh Thủy, 24 tuổi, nói không chạy theo sự hoàn hảo mà chọn sống đúng với bản thân, tin sự chân thành sẽ chạm đến khán giả.

Thanh Thủy là một trong những mỹ nhân tuổi Ngọ của showbiz. Năm 2025, cô kết thúc vai trò đương nhiệm Miss International, trao lại vương miện cho tân hoa hậu Catalina Duque, người Columbia. Dịp đầu năm, hoa hậu nói về công việc, định hướng phát triển bản thân.

- Năm qua mang lại cho chị những trải nghiệm gì?

- "Biết ơn" là cụm từ tôi nhắc đến nhiều nhất trong bài phát biểu trên sân khấu lúc thực hiện màn final walk (bước chân cuối cùng) tại Miss International 2025. Nếu không có cơ hội đội vương miện, tôi không thể có được sự trưởng thành như hiện tại.

Tôi không hối tiếc bất cứ điều gì. Tôi từng tự ti, rụt rè, không quá giỏi trong giao tiếp nhưng hôm nay Thanh Thủy là phiên bản khác. Công việc giúp tôi có thu nhập tốt để lo cho cuộc sống cá nhân lẫn chăm sóc gia đình.

Đối với cộng đồng, tôi tự hào khi các kế hoạch ấp ủ gần như đều thực hiện được, trong đó có dự án xây hệ thống lọc tại nhiều khu vực thiếu nước sạch. Càng làm, tôi càng tin vào các giá trị mà bản thân theo đuổi suốt bốn năm kể từ lúc đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Màn "final walk" của Thanh Thủy tại Miss International 2025 Màn "final walk" của Thanh Thủy tại chung kết Miss International 2025. Video: MI

- Câu chuyện nào khiến chị thay đổi quan điểm sống?

- Trong 2024, tôi đồng thời mang hai vương miện của Miss International và Hoa hậu Việt Nam. Tôi càng hiểu về giá trị và trách nhiệm của mình. Mỗi thông điệp truyền tải phải có giá trị, hành động đi kèm, không phải nói suông.

Tôi từng tới hơn 10 quốc gia trong thời gian đương nhiệm. Mỗi chuyến đi để lại trong tôi kỷ niệm lẫn bài học. Tôi nhớ chuyến đi Angola hồi tháng 8/2025, cũng là quốc gia châu Phi đầu tiên được đặt chân đến. Tôi lắp đặt máy lọc nước, khoan giếng, giúp mọi người cải thiện cuộc sống. Người ở đây rất thân thiện và giàu nghị lực, cuộc sống thiếu thốn, họ vẫn lạc quan. Khoảnh khắc nắm tay nhau nhảy múa hay được nhận quà cây nhà lá vườn như chuối, khoai, sắn lúc ra về khiến tôi xúc động. Tương lai, tôi muốn quay lại đây để thăm hỏi, giúp đỡ họ nhiều hơn.

Thanh Thủy (trái) chụp ảnh cùng Hoa hậu Quốc tế 2025 Catalina Duque (giữa) và Miss International 2023 Andrea Rubio.

- Chị từng đối mặt thử thách nào trong thời gian đương nhiệm Hoa hậu Quốc tế?

- Áp lực lớn nhất của tôi là sự kỳ vọng của khán giả và sự cầu toàn của bản thân. Là người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng cuộc thi có tuổi đời hơn 60 năm, tôi mong nhiệm kỳ của mình phải thật trọn vẹn, không vướng scandal.

Nhiều lần vì cường độ công việc dày đặc, tôi gần như kiệt sức, phải nhập viện. Dù thế, tôi không cho phép mình than vãn. Cách tốt nhất là học cách thích nghi. Khi di chuyển liên tục, tôi lắng nghe cơ thể nhiều hơn, chọn thời điểm trên máy bay để nghỉ ngơi hoặc chú trọng ăn uống đủ chất.

Hoa hậu Thanh Thủy được người dân Angola chào đón Chuyến đi tới Angola của hoa hậu Thanh Thủy trong năm 2025.

- Gia đình đóng vai trò thế nào trong chặng đường vừa qua của chị?

- Tôi may mắn khi bên cạnh luôn có bố mẹ động viên. Có khoảng thời gian tôi xa nhà trong nhiều tháng. Khi mệt, qua cuộc điện thoại cho mẹ, tôi có hơi mít ướt nhưng khi nghe được giọng thủ thỉ của mẹ, tôi quên mệt mỏi.

Ngày tôi quay trở lại Nhật Bản để chuẩn bị trao vương miện cho người kế nhiệm, người thân đi từ Đà Nẵng vào TP HCM để động viên tôi. Gia đình luôn là điểm tựa, cổ vũ tinh thần. Khi rảnh, tôi luôn chọn trở về bên cạnh họ, ăn bữa cơm đạm bạc gồm món cá kho, rau muống xào tỏi cũng đủ thấy hạnh phúc. Tết Bính Ngọ, tôi cùng bố chuẩn bị mâm cơm đoàn viên, du xuân.

Thanh Thủy chuẩn bị mâm cúng giao thừa bên gia đình Thanh Thủy chuẩn bị mâm cúng giao thừa bên gia đình.

- Thời gian tới, chị định hướng xây dựng bản thân thế nào?

- Tôi hướng tới hình ảnh một người phụ nữ độc lập, bản lĩnh, tự chủ về kinh tế nhưng vẫn đủ mềm mại và biết yêu thương đúng cách. Tôi muốn vừa theo đuổi sự nghiệp, vừa duy trì những sở thích và giá trị riêng của mình.

Với tôi, thành công không đồng nghĩa với việc phải đánh đổi đời sống cá nhân. Phụ nữ hiện đại hoàn toàn có thể linh hoạt để cân bằng nhiều vai trò. Sẽ có lúc phải ưu tiên công việc nhưng điều quan trọng là hiểu mình muốn gì, biết đặt giới hạn và sắp xếp thời gian hợp lý. Một người phụ nữ thành công không chỉ được đo bằng thành tựu bên ngoài mà còn bằng sự bình yên trong cuộc sống riêng.

Gia đình Thanh Thủy diện áo dài du xuân vào ngày đầu tiên của năm Bính Ngọ.

- Ưu tiên của chị trong cuộc sống hiện tại?

- Tôi dành phần lớn thời gian cho công việc làm người mẫu, trải nghiệm và học hỏi thêm lĩnh vực diễn xuất. Về chuyện tình cảm, tôi chưa vội nghĩ đến chuyện lấy chồng. Dù thỉnh thoảng ba mẹ vẫn hỏi "khi nào con định kết hôn?", họ không gây áp lực mà vẫn cho tôi quyền quyết định cuộc sống cá nhân.

Gần đây, khi dõi theo đám cưới của chị Đỗ Thị Hà, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, tôi tự hỏi vui rằng "bao giờ đến lượt mình". Tôi cho rằng hôn nhân là duyên số và phải có sự đồng điệu thì mới tạo dựng hạnh phúc trọn vẹn. Người bạn trai tôi tìm kiếm phải đem đến sự an toàn, biết tôn trọng và thấu hiểu.

Thanh Thủy trong bộ ảnh đón Tết.

Thanh Thủy ở hậu trường chụp bộ ảnh thời trang Sắc vóc Thanh Thủy ở tuổi 24.

Thanh Thủy tên đầy đủ là Huỳnh Thị Thanh Thủy, cao 1,76 m, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch năm 2021. Cô đăng quang Miss International hồi tháng 11/2024 ở Nhật Bản, là người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng tại sân chơi có tuổi đời hơn 60 năm. Cuối năm 2024, cô thắng danh hiệu Mỹ nhân của năm tại giải thưởng Ngôi sao của năm do chuyên trang Ngôi Sao tổ chức. Hiện Thanh Thủy làm đại sứ các thương hiệu, người mẫu thời trang, lấn sân diễn xuất.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp