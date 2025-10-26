Dàn sao dự đám cưới Á hậu Quỳnh Châu

Quỳnh Châu - Ngọc Phát tổ chức tiệc cưới tối 26/10, đón gần 800 khách. Hoa hậu Ngọc Châu chọn đầm cổ yếm dự tiệc. Cô nói vui cũng mong sớm lấy chồng "Rừng" sao dự đám cưới Chế Nguyễn Quỳnh Châu Dàn sao chụp ảnh cùng vợ chồng Quỳnh Châu. Video: Tân Cao Á hậu Thúy Vân và chồng dự tiệc. Ca sĩ Hòa Minzy phối đầm ren xách túi hiệu. Hoa hậu Lê Hoàng Phương (trái) và MC Thanh Thanh Huyền thân thiết với Quỳnh Châu nhiều năm qua. Hoa hậu Quế Anh chọn đầm đơn sắc dự tiệc. Người mẫu Võ Hoàng Yến nói mong chờ ngày Chế Nguyễn Quỳnh Châu kết hôn đã lâu vì biết chuyện tình của cô với Phát Nguyễn. Diễn viên Thúy Ngân chọn đầm xòe, đính họa tiết hoa. Á hậu Hoàng Thùy thân thiết với Quỳnh Châu. Hôm 25/10, cô làm phù dâu, nói vui khi thấy đồng nghiệp tìm thấy người chồng như ý. Ca sĩ Ngô Kiến Huy. Cô dâu diện đầm cưới phong cách nhẹ nhàng, đi giày bệt, cùng chú rể có mặt sớm tại địa điểm tổ chức sự kiện. Người đẹp Chế Nguyễn Quỳnh Châu, 31 tuổi, quê Lâm Đồng, cao 1,75 m, số đo 82-61-87 cm. Người đẹp được công chúng biết đến qua các chương trình thời trang như Project Runway, Vietnam's Next Top Model 2014. Năm 2015, cô thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam, vào top 5. Tháng 9/2022, Quỳnh Châu tham gia Miss Grand Vietnam, đoạt á hậu 1. Cô còn lấn sân sang lĩnh vực MC, từng đóng phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ, Bố già. Doanh nhân Phát Nguyễn tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Phát, hơn Quỳnh Châu năm tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh. Tân Cao Ảnh: Êkíp nhân vật cung cấp