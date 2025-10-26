Dàn sao dự đám cưới Á hậu Quỳnh Châu

Cô dâu diện đầm cưới phong cách nhẹ nhàng, đi giày bệt, cùng chú rể có mặt sớm tại địa điểm tổ chức sự kiện.

Người đẹp Chế Nguyễn Quỳnh Châu, 31 tuổi, quê Lâm Đồng, cao 1,75 m, số đo 82-61-87 cm. Người đẹp được công chúng biết đến qua các chương trình thời trang như Project Runway, Vietnam's Next Top Model 2014. Năm 2015, cô thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam, vào top 5. Tháng 9/2022, Quỳnh Châu tham gia Miss Grand Vietnam, đoạt á hậu 1. Cô còn lấn sân sang lĩnh vực MC, từng đóng phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ, Bố già. Doanh nhân Phát Nguyễn tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Phát, hơn Quỳnh Châu năm tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh.