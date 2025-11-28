Sắc vóc Miss International 2025

Tại vòng thi cuối, cô lần lượt trải qua màn đồng diễn, catwalk với áo tắm, dạ hội, thuyết trình.

Trong vòng ứng xử dành cho top 5 với câu hỏi: "Nếu mô tả trải nghiệm tại Hoa hậu Quốc tế cho gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì?", Catalina Duque nói: "Gia đình tôi đang có mặt ở đây hôm nay, vì thế tôi sẽ nói trực tiếp với họ. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng chỉ những khoảnh khắc lớn lao mới thật sự quan trọng. Nhưng khi học về văn hóa Nhật Bản, tôi biết đến mono no aware - vẻ đẹp của những điều nhỏ bé: như cách những chiếc lá rơi vào mùa thu khiến mọi thứ trở nên tuyệt đẹp, như cách trẻ em ôm tôi và mỉm cười, hay mỗi bát ramen thơm ngon tôi thưởng thức đều nhắc tôi trân trọng cuộc sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi vô cùng biết ơn khi được ở đây, và tôi thật sự đã có khoảng thời gian tuyệt vời".