Sắc vóc Miss International 2025

Catalina Duque vượt qua 79 thí sinh thế giới để đăng quang Miss International lần thứ 63, tối 27/11 ở thành phố Tokyo, Nhật Bản. Trước chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá tốt phong độ của Catalina Duque, xếp cô ở top đầu bảng dự đoán.
Hoa hậu Huỳnh Thanh Thủy (trái) trao vương miện cho người kế nhiệm. Ngồi ghế giám khảo tại vòng bán kết và đồng hành thí sinh trong nhiều hoạt động, Thanh Thủy khen Catalina Duque hội tụ nhiều yếu tố mà cuộc thi hướng tới.
Mỹ nhân Colombia nhảy theo nhạc ở hậu trường cùng đương kim hoa hậu Thanh Thủy và các thí sinh.
Tại vòng thi cuối, cô lần lượt trải qua màn đồng diễn, catwalk với áo tắm, dạ hội, thuyết trình.
Trong vòng ứng xử dành cho top 5 với câu hỏi: "Nếu mô tả trải nghiệm tại Hoa hậu Quốc tế cho gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì?", Catalina Duque nói: "Gia đình tôi đang có mặt ở đây hôm nay, vì thế tôi sẽ nói trực tiếp với họ. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng chỉ những khoảnh khắc lớn lao mới thật sự quan trọng. Nhưng khi học về văn hóa Nhật Bản, tôi biết đến mono no aware - vẻ đẹp của những điều nhỏ bé: như cách những chiếc lá rơi vào mùa thu khiến mọi thứ trở nên tuyệt đẹp, như cách trẻ em ôm tôi và mỉm cười, hay mỗi bát ramen thơm ngon tôi thưởng thức đều nhắc tôi trân trọng cuộc sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi vô cùng biết ơn khi được ở đây, và tôi thật sự đã có khoảng thời gian tuyệt vời".
Người đẹp tên đầy đủ Catalina Duque Abréu, sinh năm 1999.
Mái tóc vàng, mắt xám, nụ cười tươi là những đặc điểm ngoại hình khiến mỹ nhân thu hút người đối diện.
Catalina Duque tạo dáng trong trang phục áo tắm qua bộ ảnh do ban tổ chức thực hiện.
Mỹ nhân chuẩn bị trang phục tham gia cuộc thi.
Hoa hậu catwalk với đầm dạ hội tại vòng bán kết hôm 24/11.
Catalina tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT - một trong những trường danh giá của Colombia. Cô thông thạo tiếng Anh do từng sống tại Mỹ lúc nhỏ. Ngoài ra, cô còn giao tiếp tốt tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
Catalina đăng quang Senorita Colombia 2024, trở thành người đẹp cấp thắng danh hiệu cấp quốc gia thứ hai mà đơn vị nắm bản quyền trong nước cử tới Hoa hậu Quốc tế.
Mỹ nhân từng chia sẻ quan điểm thi hoa hậu không nên chỉ là "trình diễn nhan sắc" mà phải là "cuộc thi sắc đẹp dựa vào sứ mệnh xã hội". Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ, trách nhiệm cộng đồng, theo El Colombiano.
Trước khi tham gia vào lĩnh vực nhan sắc, cô từng làm việc tại một công ty, giúp bản thân có thêm góc nhìn thực tiễn về cuộc sống.
Catalina (phải) trong một hoạt động trải nghiệm văn hóa Nhật Bản.
Tân Cao
Ảnh: MI, Instagram Catalina Duque