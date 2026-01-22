Hoa cưới ngọc trai của Á hậu Phương Nhi

Á hậu Phương Nhi chọn bó hoa cầm tay làm bằng ngọc trai của một thương hiệu quốc tế thay vì dùng hoa tươi khi chụp ảnh cưới.

Sáng 22/1, Phương Nhi - Minh Hoàng chia sẻ ảnh cưới trước khi tổ chức lễ hằng thuận và tiệc tối cùng ngày ở Khánh Hòa. Cô dâu mặc váy phong cách hiện đại của một thương hiệu Việt. Phần thân trên được xử lý với kỹ thuật tạo khối, các lớp vải xếp chồng lên nhau tạo thành hình cánh hoa. Phần thân dưới để suông, đánh lừa thị giác như một chiếc mini dress. Điểm nhấn diện mạo là bó hoa cầm tay hoàn toàn bằng ngọc trai, đính kết cầu kỳ.

Phương Nhi cầm hoa cưới lạ mắt khi chụp ảnh cùng chú rể Minh Hoàng. Ảnh: AAA

Bó hoa cưới có sự đồng điệu với chiếc váy mà người đẹp lựa chọn. Ảnh: AAA

Thiết kế hoa cầm tay này là của nhà mốt Simone Rocha, lần đầu giới thiệu trong bộ sưu tập Spring 2024 tại Tuần lễ Thời trang London hồi tháng 9/2023. Runway Magazines bình luận: "Các món đồ đi kèm trong bộ sưu tập không chỉ là túi hay clutch truyền thống mà đóng vai trò như tác phẩm nghệ thuật với các cánh hoa, chi tiết ngọc trai đính kết tinh xảo".

Người mẫu diện váy cưới cùng hoa cầm tay ngọc trai tại show diễn. Ảnh: Simonerocha.com

Phương Nhi yêu thích thương hiệu quốc tế này gần đây. Cuối năm 2025, cô tham dự một sự kiện cùng gia đình chồng ở Hà Nội, cũng chọn túi hình quả trứng của Simone Rocha với giá gần 20 triệu đồng. Mỹ nhân phối túi cùng áo dài cách điệu.

Á hậu Phương Nhi xuất hiện trong sự kiện VinFuture với chiếc túi hình quả trứng. Ảnh: Giang Huy

Sự kiện đám cưới Phương Nhi gây bão dư luận nhiều tuần qua. Thông tin quanh trang phục, nội dung tiệc, khách mời đều không được tiết lộ, gây tò mò cho khán giả.

Cô được công chúng biết đến khi đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, 24 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Cô từng theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội.

Chồng cô là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, 26 tuổi, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Phương Nhi - Minh Hoàng quen nhau kín tiếng, đến khi làm lễ ăn hỏi vào đầu năm 2025 mới xác nhận thông tin với công chúng. Họ từng gây chú ý khi đi du lịch, xem concert cùng nhau.

Tân Cao