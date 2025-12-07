Túi hình quả trứng gần 20 triệu đồng của Á hậu Phương Nhi

Hà NộiÁ hậu Phương Nhi gây chú ý khi xuất hiện trong sự kiện VinFuture với chiếc túi hình quả trứng giá gần 20 triệu đồng.

Ở Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) hôm 5/12, Phương Nhi tạo ấn tượng nhờ phong cách trang nhã. Trong lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông sau khi lập gia đình hồi đầu năm, cô diện áo dài hồng cách điệu, điểm nhấn nằm ở chiếc túi Pearl Egg Bag có hình dáng quả trứng của nhà mốt Simone Rocha.

Á hậu Phương Nhi tại sự kiện. Ảnh: Giang Huy

Thiết kế sử dụng chất liệu perspex tạo độ bóng, đi kèm dây đeo chéo đính ngọc trai và quai đeo cổ tay bằng da. Trên trang web của hãng, mẫu túi này được bán với giá khoảng 475-625 bảng (17-22 triệu đồng), tùy phiên bản và kích cỡ.

Á hậu có nhiều mẫu túi hàng hiệu khi dự sự kiện. Hồi tháng 8, cô xách túi LV x TM Alma BB của Louis Vuitton giá 2.890 USD (hơn 76 triệu đồng) trong Lễ khởi công 250 công trình trên cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh.

Trước đó, cô nhiều lần sử dụng thiết kế Dior 30 Montaigne Avenue hơn 85 triệu đồng khi xuất hiện cùng chồng. Người đẹp cũng thường sử dụng mẫu Capucines màu hồng của Louis Vuitton có giá khoảng 170 triệu đồng. Bộ sưu tập túi hiệu của Phương Nhi còn có các thiết kế của Dior, Jacquemus, Coach.

Mẫu túi Pearl Egg Bag của Simone Rocha. Ảnh: Simon Rocha

Nguyễn Phương Nhi, 23 tuổi, đoạt Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Người đẹp theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Giữa tháng 1, cô gây chú ý khi làm lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, dự định tổ chức lễ cưới vào năm tới. Sau đó, Phương Nhi thỉnh thoảng tham dự các sự kiện của nhà chồng, thường xuất hiện với phong cách nữ tính. Cô hiện làm cổ đông tại công ty con của tập đoàn nhà chồng. Trước đây, á hậu hoạt động showbiz dưới sự quản lý của một công ty nhưng hiện đơn vị này không còn cập nhật các thông tin về cô.

Cát Tiên