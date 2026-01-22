Á hậu Phương Nhi và chồng đèo nhau trên xe đạp trong ảnh cưới

Lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng sẽ diễn ra hôm nay, ngày 22/1 ở Khánh Hòa. Trước lễ Hằng thuận được tổ chức vào sáng cùng ngày, Á hậu Phương Nhi chia sẻ bộ ảnh cưới, thực hiện cách đây nhiều tuần.
Cô dâu diện đầm đính hoa trong loạt ảnh theo ý tưởng nhẹ nhàng. Cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp phong cách cổ điển.
Ở loạt ảnh đầu tiên, họ chọn chụp với linh vật năm Bính Ngọ. Phương Nhi diện váy ren xuyên thấu tạo dáng trên lưng ngựa.
Doanh nhân Minh Hoàng mặc đồng điệu với vợ. Vài ngày qua, một số hình ảnh của cô dâu, chú rể được hé lộ trên mạng xã hội.
Cả hai tạo dáng bên cây đàn piano. Phương Nhi và chồng đều yêu thích âm nhạc. Cuối năm 2025, họ cùng nhau xem concert G-Dragon ở Hưng Yên.
Họ còn lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc trong loạt ảnh giữa một khu vườn xuân.
Hơn một năm qua, sau khi quyết định lập gia đình, Phương Nhi không tham gia hoạt động trong làng giải trí như trước. Cô thỉnh thoảng dự sự kiện cùng gia đình chồng.
Cô được công chúng biết đến khi đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Mỹ nhân tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Cô từng theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế, Đại học Luật Hà Nội.
Chồng cô là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, 26 tuổi, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Anh có cuộc sống kín tiếng. Phương Nhi - Minh Hoàng quen nhau kín tiếng, đến khi ăn hỏi vào đầu năm 2025 mới xác nhận thông tin với công chúng.
Tân Cao
Ảnh: AAA, Louis Wu