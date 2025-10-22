Hồ Hoài Anh tham gia show ủng hộ dân vùng bão lũ

Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc chương trình "Tôi! người Việt Nam", gây quỹ ủng hộ người chịu thiệt hại trong bão lũ.

Chương trình sẽ diễn ra ngày 29/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du TP HCM, quy tụ các gương mặt: NSND Tự Long, ca sĩ Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Cường Seven, Thanh Duy, Kay Trần. Show có gần 40 ca khúc gồm các màn hợp ca và solo do Hồ Hoài Anh hòa âm, phối khí.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói: "Tôi mong chung tay bằng hoạt động thiết thực, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất kịp thời cho người dân".

MC Anh Tuấn đảm nhận vai trò sản xuất, Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn. Tất cả nghệ sĩ tham gia show với tinh thần thiện nguyện, không nhận thù lao. MC Anh Tuấn cho biết đêm nhạc được tổ chức gấp rút nhưng mọi thứ diễn ra suôn sẻ do có sự đồng lòng, chung tay của dàn sao Anh trai vượt ngàn chông gai và các đơn vị đồng hành.

Toàn bộ doanh thu bán vé, tiền từ các nhà hảo tâm, cá nhân đóng góp cho chương trình gửi tới người vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Đây là show lớn thứ tư trong năm Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc hoặc hòa âm phối khí. Trước đó, anh hợp tác Hà Anh Tuấn trong concert Sketch A Rose tại TP HCM, Noo Phước Thịnh với concert tại Đà Lạt (Lâm Đồng), live concert của Tuấn Hưng ở TP HCM. Anh cũng sáng tác bài hát Phù Đổng Thiên Vương cho Đức Phúc dự thi Intervision 2025 và giành giải quán quân, viết ba bài cho ca sĩ Ngọc Anh trong abum mới của cô.

Hồ Hoài Anh cho biết đang tràn đầy năng lượng cho các dự án âm nhạc, may mắn được đồng nghiệp, đối tác tin tưởng, yêu thương.

Poster chương trình "Tôi! người Việt Nam". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Hồ Hoài Anh 46 tuổi, sinh trưởng trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Anh theo mẹ học đàn bầu từ nhỏ, từng đi biểu diễn nước ngoài khi mới 13 tuổi. Về sau, anh nổi tiếng hơn với vai trò sáng tác, sản xuất, viết nhiều ca khúc như Dẫu có lỗi lầm, Tình yêu muôn màu, Nuối tiếc, Cô gái tự tin, Với anh, Gánh hàng rau, Rơi, Bánh trôi nước.

Thời gian qua, 11 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện ở Biển Đông, trong đó các cơn Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Bão Matmo gây mưa lớn đã làm lũ trên các sông Cầu, Thương, Cà Lồ, Trung lên rất nhanh với 9 trạm vượt mức lũ lịch sử. Ngày 15/10, trong báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết mưa lũ sau bão làm 18 người chết, chủ yếu do lũ cuốn ở Thái Nguyên và Bắc Ninh, 16 người bị thương. Thiệt hại kinh tế gần 17.000 tỷ đồng, riêng Thái Nguyên hơn 12.200 tỷ, Cao Bằng 2.000, Bắc Ninh 1.670 và Lạng Sơn 1.050 tỷ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 6h hôm nay, tâm bão số 12 Fengshen cách Đà Nẵng khoảng 280 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 10, giật cấp 12 và đang theo hướng tây tây nam với tốc độ 10 km/h.

Hoàng Dung